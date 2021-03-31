Коллеги врача, скончавшегося накануне в Тбилиси: смерть не связана с вакцинацией

В тбилисской клинике «Мед-капитал» исключают, что причиной смерти их сотрудницы могла стать вакцинация от коронавируса.

Врач педиатрического отделения Лали Джавахишвили скончалась накануне. 16 марта она прошла вакцинацию вместе с другими сотрудниками клиники.

В «Мед-капитале» заявили агентству «Новости-Грузия», что после вакцинации у их коллеги не было никаких осложнений. По словам гендиректора Зазы Джапаридзе, у нее были хронические заболевания.

«Лично я считаю, что не существует врача, который установит связь между вакцинацией и этой смертью. У женщины были хронические заболевания, она периодически болела уже несколько лет. Наверное, все это произошло исходя из ее основного заболевания. Мы никак не связываем эти два случая», – заявил Джапаридзе.

Гендиректор сообщил, что врач ходила на работу до 26 марта, принимала пациентов, а затем взяла бюллетень. «У нее были проблемы с легкими и сердечно-сосудистые заболевания», – отметил Джапаридзе.

Женщина была доставлена в кардиологический центр имени Чапидзе из-за ишемического заболевания сердца, где она и скончалась.

«Нет никакой связи с вакцинацией. Это исключено!», – заявил грузинской службе «Радио Свобода» пульмонолог клиники Чапидзе, профессор Тамаз Маглакелидзе.

Связана ли смерть врача с вакцинацией? По решению Минздрава Грузии, вопрос рассмотрит Агентство регулирования фармацевтической и медицинской деятельности.

Тему прокомментировала и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, согласно первичному исследованию, прямая связь между прививкой и смертью врача не установлена.

В Грузии тем временем ожидают судебно-медицинское заключение в связи со смертью 27-летней медсестры из Ахалцихе, которая скончалась 19 марта через сутки после вакцинации препаратом AstraZeneca. В конце прошлой недели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что кончина Меги Бакрадзе может быть не связана с вакцинацией.