Мелия считает приемлемым свое освобождение под поручительство европарламентариев

Находящийся в заключении председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия назвал «абсолютно приемлемым» свое освобождение под поручительство депутатов Европарламента. Об этом Мелия заявил в телефонном интервью телеканалу «Мтавари».

Ранее на этой неделе инициатива была озвучена лидерами оппозиционной партии «Лело». В ходе своего рабочего визита в Брюссель они получили подтверждение от нескольких членов Европарламента, готовых поручиться за Мелия. Данную идею позитивно оценили в «Едином национальном движении». Члены правящей «Грузинской мечты» отказываются рассматривать этот вариант, призывая оппозицию не отступать от соглашения 19 апреля.

«Для меня абсолютно приемлемо поручительство европарламентариев и для меня комично, когда я слышу комментарии «Грузинской мечты», что это не предусмотрено соглашением… Прочтите-ка хорошо. Поверьте, кризис в стране существенно углубится, социально-политический, если закон об амнистии распространится хотя бы на одного виновного полицейского. В этом я глубоко уверен», - заявил Мелия.

Разрешение вопросов, воспринимаемых как политическое преследование, – один из ключевых пунктов соглашения, подписанного 19 апреля правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиционных партий для преодоления внутриполитического кризиса в стране. План, составленный главой Евросовета, предлагает несколько вариантов освобождения из тюрьмы Ники Мелия, которого оппозиция считает политическим заключенным. В их числе амнистия всех лиц, проходящих по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Допускается и возможность выплаты залога, назначенного судом, фондом или же какой-то организацией, связанной с ЕС.

Оба варианта оказались неприемлемы как для Мелия, так и для большинства его однопартийцев. В ЕНД считают амнистию попыткой «переписать историю», а залог – несправедливо назначенной санкцией по сфабрикованному делу, сообщает агентство «Новости-Грузия».