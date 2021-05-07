Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась наложить вето на поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые были приняты парламентским большинством 26 апреля. Об этом Зурабишвили заявила на сегодняшнем брифинге.

«Исходя из соображений политической целесообразности, я не исключаю использования вето, но его использование должно основываться на юридических аргументах. Новые поправки не противоречат нашей Конституции, не считаются нарушением правовых принципов и игнорированием каких-либо международных стандартов. В данном случае правовая основа для использования вето оказалась недостаточной», - заявила Зурабишвили.

Использовать право вето президента просила парламентская оппозиция. Оппоненты властей считают, что законопроект, предполагающий ужесточение санкций за мелкое хулиганство и неповиновение полиции, противоречит принципам свободы слова и направлен против участников антиправительственных митингов.

Зарабишвили огласила окончательное решение после того, как провела встречи с заинтересованными сторонами. Как сообщает агентство «Новости-Грузия», сегодня во Дворце Орбелиани побывали лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, премьер Ираклий Гарибашвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, а также министр иностранных дел, вице-премьер Давид Залкалиани. Накануне же Зурабишвили заслушала позиции лидеров оппозиции.

По словам президента, она разделяет многие аргументы оппонентов властей. В частности, Зурабишвили согласна с тем, что принятие поправок произошло форсированно - инициативу начали обсуждать на первом пленарном заседании, в котором участвовала оппозиция. Президент также говорила о недостаточности коммуникации и необходимости широкой дискуссии. По ее мнению, все это порождает недоверие к проекту поправок. «Правовая основа для использования вето оказалась недостаточной, но в будущем такой процесс, который предполагает информирование и согласование позиций, позволит президенту эффективно использовать этот инструмент в случае необходимости», - сказала он.

Ранее в оппозиции заявили, что, в том случае, если Зурабишвили все же поддержит поправки, оппозиция инициировать в парламенте альтернативный проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Инициатива правящей партии «Грузинская мечта» подверглась критике не только со стороны оппозиции. Серьезные замечания партии власти сделали и международные партнеры. Обеспокоенность выразило посольство США в Грузии, заявив, что принятие этих изменений «было ненужным и бесполезным».