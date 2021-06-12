Лидеры «Нацдвижения» отправились в Вашингтон с рабочим визитом

Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» отправились в США с рабочим визитом. Ника Мелия, Тина Бокучава и Нона Мамулашвили, которые являются депутатами парламента Грузии, в течение десяти дней планируют проводить в Вашингтоне встречи с политиками и экспертами, связанными с Грузией и регионом Южного Кавказа в целом, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«В Вашингтоне пройдут встречи на всех уровнях, будь то Конгресс, Сенат, Совет безопасности или Госдепартамент. Кроме того, будет проведено множество встреч со всеми людьми или организациями, которые активно участвуют в формировании экономической, а также внешней политики Америки», - сказал Мелия журналистам.

Он указал, что, после его избрания председателем ЕНД, подобных визитов в США представители партии не совершали.

«Я хочу, чтобы в Вашингтоне узнали о наших планах. Еще больше, чем о собственной партии, нужно говорить об экономическом положении страны, безопасности, а также о сложнейшей ситуации, сложившейся в регионе, и еще большем углублении межгосударственного сотрудничества», - добавил лидер ЕНД.

В свою очередь Бокучава подчеркнула, что в США они также будут говорить о предстоящем саммите НАТО и процессе деоккупации грузинских территорий. Одновременно основное внимание во время встреч планируется уделить внутриполитической ситуации в Грузии. Межпартийное соглашение, которое было инициировано 19 апреля главой Евросовета Шарлем Мишелем, допускает проведение досрочных парламентских выборов в Грузии в 2022 году. Это произойдет в том случае, если правящая партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.

У «Единого национального движения» самая большая парламентская фракция после правящей «Грузинской мечты» - 32 депутата. ЕНД стало последней оппозиционной партией, которая прекратила бойкот парламента, объявленный сразу после проведения выборов 31 октября 2020 года. Сначала в парламенте отказывались работать все 60 оппозиционеров, получивших мандат.