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Грузинская полиция проводит обыски в домах организаторов гомофобных акций
В домах организаторов гомофобных акций проводятся обыски. Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии.
Следственные действия проходят в домах Гурама Палавандишвили, Константина Моргошия, основателя «Альт-Инфо» Зураба Махарадзе.
Информацию о проведении обысков первоначально распространила телекомпания «Рустави-2».
5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
МВД Грузии задержало более 20 человек, принимавших участие в насилии 5 июля, однако организаторы акций до сих пор остаются на свободе.
Другие новости дня
«Почему вы создаете здесь резервацию?» – в Гали обсудили тему паспортизации
Депутат Гальского районного собрания Ольга Белоусова намерена обратиться к спикеру парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерию Кварчия по вопросу документирования жителей Гальского района. Об этом она сказала 14 июля на совещании в администрации района, которое проводил руководитель администрации президента Алхас Квициниа. Белоусова отметила, что «жители района стучатся во все двери со своей проблемой». Об этом пишет «Апсныпресс».
«Мы хотим, чтобы вы знали, что, аннулировав в 2016 году наши паспорта, вы не только лишили нас гражданства, но и сильно унизили нас, забрали будущее у наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем своем росте, уезжают на обучение в вузы Грузии, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Ардзинба призвал самурзаканцев вернуться, он не видел в нас врагов. Почему вы искусственно создаете в Гале резервацию? По каким причинам происходит ущемление прав человека? Мы были, есть и будем коренным населением. И в то время, когда у нас были паспорта, и мы считались гражданами Республики Абхазия, мы никогда и ничем не вредили государству. Родившиеся за последнее время дети не имеют свидетельств о рождении, так как многие родители не хотят брать вид на жительство, чтобы не быть людьми второго сорта. Мы хотим, чтобы вы видели в нас людей. У нас здесь похоронены предки, здесь наши родительские дома, мы трудимся на благо государства, являемся добросовестными налогоплательщиками в большинстве своем. Мы прививаем детям любовь к Родине, которая после 11 класса от них откажется. Как объяснить детям, родившимся в Абхазии, что они не граждане своего государства?» – озвучила она отдельные фрагменты своего письма.
Она обратила внимание и на то, что медицинский персонал Гальской ЦРБ со всеми медиками Абхазии ведет борьбу за жизнь ковид-пациентов в Гудаутском госпитале.
«Наши врачи и медсестра, не имея паспорта, гражданства, спасают всех без исключения больных, не делят их на «своих» и «чужих», на граждан и не граждан», – сказала она.
По словам Белоусовой, вид на жительство ограничивает местное коренное население в правах, из-за сложившейся ситуации люди стали покидать свои дома, не видя другого выхода. Она назвала политику, проводимую в отношении жителей Гальского района, лишенных паспортов и абхазского гражданства, негуманной, а деление людей на «своих» и «чужих» вместо объединения народа, неконструктивным.
В ответ на слова депутата Алхас Квициния напомнил, что данный вопрос не раз обсуждался в этом зале.
«В свое время был принят такой документ (постановление о паспортизации жителей Гальского, Ткварчельского и Очамчирского районов – ред.), который, я считаю, был не обдуманным, и в целом ошибочным. Если речь идет о людях, которые жили здесь, но воевали против народа Абхазии, это одна сторона вопроса. Но есть мирные граждане, которые помогали Абхазии и абхазам. Мы не даем тем, кто живут здесь паспорта, не продлеваем форму №9», – сказал Квициниа.
По его словам, вопрос документирования жителей района вызывает много споров и разногласий внутри общества.
«Мы давно занимаемся этим вопросом, и нам нужно найти взаимопонимание в обществе, выработать единый подход, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос», – отметил руководитель администрации абхазского президента Алхас Квициниа.
Младенец из Абхазии с дельта–штаммом коронавируса остается в критическом состоянии
Ребенок, переведенный из самопровозглашенной республики Абхазия в Детскую новую клинику им. Цицишвили в Тбилиси, остается в критическом состоянии.
Как заявила медицинский директор клиники Майя Чхаидзе в эфире телекомпании «Рустави-2», у ребенка подтвержден дельта-штамм коронавируса.
«За много месяцев у нас не было ни одного случая, чтобы ребенка (с коронавирусом) переводили на искусственное дыхание из-за критического состояния. Поэтому мы заподозрили, что это мог быть дельта-штамм и начали углубленное исследование. Мы знали, что ребенок был с территории, неподконтрольной властям Грузии, где, по имеющейся информации, циркулирует дельта-штамм», – отметила Чхаидзе.
Ранее сообщалось, что трое инфицированных детей в возрасте до одного года подключены к аппарату ИВЛ в тбилисской клинике. Состояние двоих младенцев, у которых подтвержден альфа-штамм коронавируса, незначительно улучшилось.
- Накануне глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что циркуляция дельта-штамма коронавируса в Грузии достигла 30%.
В Англии спели про «Жизнь и смерть Александра Литвиненко»
Мировая премьера оперы “Жизнь и смерть Александра Литвиненко” о судьбе бывшего офицера ФСБ, отравленного в Лондоне в 2006 году, состоялась в рамках летнего фестиваля оперного искусства Grange Park Opera в графстве Суррей в Великобритании. Премьерный показ прошел при аншлаге.
Сюжет постановки основан на книге Александра Гольдфарба “Смерть Диссидента” (в русском переводе — "Саша, Володя, Борис. История убийства"). Он охватывает период службы Литвиненко в ФСБ, в том числе в Чечне, его эмиграцию в Великобританию и заканчивается его смертью. Партию Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди других героев оперы - жена Александра Марина, опальный олигарх Борис Березовский и бывший коллега Литвиненко по ФСБ Александр Луговой, которому отводится роль убийцы.
Музыку к опере написал композитор и меценат Энтони Болтон, либретто - известный сценарист и переводчик, сотрудничающий с Лондонской королевской оперой и Английской национальной оперой, Кит Хескет-Харви. Болтон признается, что прочитал биографию Литвиненко в 2008 году, и "она его захватила". По мнению композитора, "здесь есть все классические составляющие для оперы: власть, политика, предательство, любовь, опасность".
В подготовке постановки принимала участие вдова Литвиненко. "Музыка через эмоции может выразить то, что слова не могут и я думаю, что опера - это уникальная возможность напомнить о жизни и смерти моего мужа", - сказала Марина Литвиненко перед премьерой.
Опера исполняется на английском языке, с отдельными хоровыми партиями на русском. В постановке используются кадры документальной кинохроники.
Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. Он умер в Лондоне в 2006 от последствий отравления радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению причастны российские власти. В Москве считают эти обвинения политически мотивированными.
Байден: энергоресурсы не должны стать оружием Кремля
Соединенные Штаты и Германия едины в своей оппозиции использованию Россией энергоресурсов в качестве оружия против своих соседей, заявил в четверг во время совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции президент США Джо Байден.
Лидеры двух стран дали пресс-конференцию после переговоров в Белом доме, на которых отношения с Россией и судьба газопровода "Северный поток-2" были одной из главных тем. Президент Байден подчеркнул, что он обеспокоен решением Германии соорудить газопровод. По его словам, решение не вводить санкции против основных участников было вызвано тем, что строительство газопровода было близко к завершению. Отказ президента от введения санкций был встречен практически единодушной критикой и со стороны политиков-демократов и со стороны республиканцев, которые считают, что пуск "Северного потока-2" позволит Кремлю лишить Украину доходов от транзита природного газа через ее территорию. Во время пресс-конференции Джо Байден заявил, что он и Ангела Меркель верят, что Россия не должна использовать энергоресурсы как геополитическое оружие. "Хорошие друзья могут не соглашаться, - сказал президент Байден, говоря о "Северном потоке-2", но мы едины и мы будем действовать вместе, защищая наших союзников на восточном фланге НАТО от агрессии со стороны России".
Ангела Меркель, упомянув разногласия, в том числе, относительно стратегии в отношении Китая, с которым Германия пытается развивать торговые отношения, сделала акцент на том, что объединяет две страны: "У нас общие ценности, у нас общая решимость ответить на вызовы нашего времени".
Это, скорее всего, последний визит Ангелы Меркель в официальном качестве в Вашингтон. Ожидается, что после выборов в сентябре она покинет должность канцлера Германии.
РСЕ/РС осуждает включение журналистов в список «иноагентов»
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай обеспокоен решением Министерства юстиции РФ внести в список "иноагентов" журналиста Русской службы Елизавету Маетную. "Наши сотрудники – настоящие патриоты России, которые используют свои профессиональные навыки для того, чтобы предоставить аудитории объективные новости и проверенную информацию. Усиливающиеся атаки Кремля на независимых журналистов лишают россиян доступа к информации в критический момент в истории их страны", – заявил Флай.
Кроме Маетной, 15 июля в список "иноагентов" внесены ещё семь российских журналистов: Юлия Ярош и Максим Гликин из "Отрытых медиа", а также сотрудники редакции "Проект" Роман Баданин, Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова.
"Проект" (неправительственную организацию Project Media, Inc., зарегистрированную в США) также признали в России нежелательной по решению Генеральной прокуратуры. "Поводом для принятия такого решения послужило то, что деятельность "Проекта" представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В список СМИ – "иностранных агентов" в настоящее время включены 28 физических лиц и редакций, среди них – 10 русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и четверо сотрудничающих с Русской службой РС журналистов.
В январе – июле 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 650 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС правил маркировки журналистских публикаций согласно законодательству об "иностранных агентах". Общая сумма взысканий против медиакорпорации по почти трёмстам решениям, вынесенным к настоящему моменту судами первой инстанции, превышает 150 миллионов рублей.
РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения в российских судах и Европейском суде по правам человека.
Госсекретарь США глубоко обеспокоен назначениями в Верховном суде Грузии
Госсекретарь США Энтони Блинкен критикует грузинские власти из-за назначения шести судей Верховного суда Грузии. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства пишет в Twitter.
«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены утверждением грузинским парламентом кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная судебная реформа имеет решающее значение для успеха Грузии», – заявляет Блинкен.
Ранее заявление на эту тему от имени Госдепартамента распространил главы пресс-службы Нед Прайс. Он отметил, что США призывают власти Грузии выполнить соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховном суде «до проведения всеобъемлющей, прозрачной и всеобъемлющей судебной реформы».
«На это согласились политические лидеры Грузии, в том числе правящая партия. Неспособность сделать это еще больше подорвет доверие грузинской общественности и международного сообщества к судебной системе Грузии и рискует подорвать демократическое развитие Грузии. Неполное выполнение соглашения от 19 апреля может также ослабить доверие инвесторов и снизить устойчивость политических и социальных институтов Грузии», – говорится в заявлении.
Как пишет «Новости-Грузия», Госдепартаменте также призывают грузинские власти «восстановить приверженность демократическим принципам и верховенству закона, укрепив при этом свое партнерство с США и международным сообществом».
- 12 июля парламент Грузии назначил шесть судей Верховного суда, несмотря на беспрецедентную критику оппозиции, а также серьезные замечания местных НПО и международных партнеров.
Майкла Калви попросили приговорить к шести годам условно
Прокуратура во время прений по делу в Мещанском районном суде Москвы запросила шесть лет лишения свободы условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Всем остальным обвиняемым гособвинение также попросило условные сроки:
- партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю – пять лет;
- топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину – пять и пять с половиной лет;
- экс-гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову – четыре с половиной года;
- экс-директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову – четыре с половиной года;
- экс-главе «Восточного» Алексею Кордичеву – четыре года.
Гособвинение посчитало, что они действовали в составе организованной группы. «Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способностями, четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании, как Baring Vostok», – сказал прокурор.
Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года – после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд рублей кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро.
В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 млрд рублей. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн рублей. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд рублей. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом Первое коллекторское бюро с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу.
После заседания Майкл Калви заявил, что в ходе дела «гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов». «Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка, подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок», – сказал он.
- Калви связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке: Baring Vostok спорил за контроль над «Восточным» с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году – продали «Восточный» Совкомбанку.
СМИ: в Рустави 27-летнего парня убили из-за зонта и длинных волос
В грузинском городе Рустави произошло убийство. В результате конфликта, произошедшего на улице, множественные ранения холодным оружием получил 27-летний Георгий Абуладзе. Молодой человек скончался на месте. Его 26-летний друг также был ранен и госпитализирован. Ему провели экстренную операцию.
Как сообщает телекомпания «Мтавари Архи», ссылаясь на рассказы местных жителей, конфликт возник из-за внешнего вида ребят. Преступников привлекло то, что один из них держал в руках зонт, а у другого были длинные волосы. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка, но затем она переросла в поножовщину.
МВД Грузии задержало двух обвиняемых: Н. Д. 2001 года рождения и Г. К. 1986 года рождения, возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям «умышленное убийство», «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» и «недонесение о преступлении», передает SOVA.
Десятки людей погибли из-за наводнения в Германии
Из-за проливных дождей на западе Германии началось сильнейшее наводнение. Не менее 42 человек погибли, спасаясь от подступающей воды на крышах и в подвалах домов. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.
Больше всего пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Людей спасали с помощью вертолетов. «Мы еще не видели подобной катастрофы», - признала премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет DW.
Профессор гидрологии из Университета Рединга Ханна Клок в интервью BBC сказала, что такой масштаб трагедии – это «монументальный сбой системы»: «Синоптики предвидели приближающийся проливной дождь. Они выпустили предупреждение в начале недели, но их не восприняли серьезно, а подготовка к наводнению прошла на недостаточно хорошем уровне».
От наводнения в результате ливней пострадали также Бельгия, где погибли шесть человек, и Нидерланды.
Сильный ливень прошел и в Москве, где затопило аэропорт Шереметьево. Взлетно-посадочная полоса частично ушла под воду, из-за чего аэропорт отменил несколько десятков рейсов.
Профессор Ханна Клок считает, что такие «высокоэнергетические внезапные летние потоки дождя» могут стать обычным явлением «в быстро нагревающемся климате».
- В июне и в июле сильные наводнения прошли и в нескольких регионах России. Людей эвакуировали из населенных пунктов.
- Аномальная жара на тихоокеанском побережье Канады этим летом привела к экологической катастрофе. Рекордно высокую температуру регистрируют также и в Северной и Восточной Европе (включая центральную часть России).
Российский актер и музыкант Петр Мамонов умер в реанимации
Умер основатель рок-группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов - ему было 70 лет. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.
1 июля стало известно, что Мамонов был помещен в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Легкие были поражены на 87 процентов, рассказывала жена артиста.
- 70-летний Мамонов в 80-х годах стал известен как рок-музыкант, в 1988 году в дебютировал в фильме Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Играл в спектаклях и кино, в 2006 году получил приз премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».
- В марте его жена рассказала прессе, что министерство культуры отказалось присвоить актеру звание народного артиста. В июне министр культуры Ольга Любимова написала в фейсбуке, что министерство ждет от актера подачи документов, чтобы представить его к награде.
- В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с зимы показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса.
Из-за ухудшения эпидситуации в Грузии могут вернуть запрет на массовые мероприятия
В Грузии могут вернуть запреты на проведение массовых и особенно развлекательных мероприятий. Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании «Имеди» заявила, что в ведомстве «уже думают об этом».
Чиновница напомнила, что эпидситуация быстро ухудшается, темпы распространения инфекции растут и без активного вмешательства не обойтись. По ее словам, не исключено, что могут запретить и летние детские лагеря.
«Индивидуальная ответственность является критически важной и без активности общества и граждан это немыслимо. Понимаю, сейчас лето, открыты курорты, проводятся развлекательные мероприятия. Люди не склонны ходить на развлекательные мероприятия в масках и соблюдать дистанцию, но иначе нельзя. Нам опять придется работать над введением ограничений на развлекательные мероприятия. Мы уже думаем об этом», - заявила Габуния.
Недавно Минздрав сообщил, что в педиатрических отделениях пришлось добавить места для детей, заразившихся коронавирусом, сообщают «Новости-Грузия».
В Грузии за минувшие сутки было выявили 1 398 новых случаев коронавируса. Ранее главный эпидемиолог страны Амиран Гамкрелидзе заявил, что ухудшились все показатели эпидситуации – инцидентность на сто тысяч населения, количество новых случаев заражения, показатель положительности и другие.
По мнению эпидемиологов, ухудшение эпидситуации связано со смягчением ограничений. С 1 июля в Грузии отменили «комендантский час» и уже больше месяца разрешено не носить маски на открытых пространствах.
За прошедшие сутки в Абхазии выявлено 187 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 530 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 187 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 157 человек. Состояние 43 человек оценивается как тяжелое, 41 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 29 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 49, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 19 406 человек. Зарегистрировано 269 летальных случаев. Выздоровели 16 008 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В югоосетинских селах зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В Южной Осетии, в селах Цхинвальского района зафиксированы случаи падежа свиней от африканской чумы. В министерстве сельского хозяйства самопровозглашенной республики заявили, что принимают все меры для предотвращения распространения заболевания за пределы очага инфекции.
Как рассказал агентству «Рес» глава ведомства Алан Маргиев, вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селах Кохат (Кохати), Сарабук (Сарабуки), Ванат (Ванати).
«На прошлой неделе ветеринарными специалистами были отобраны пробы крови от живых свиней на территории указанных сел и патологического материала от трупа павшей свиньи, которые были направлены на исследования. Лабораторные исследования подтвердили, что это африканская чума свиней», – сказал Маргиев.
Случаи падежа свиней зарегистрированы еще в ряде сел. В ближайшие дни в них также будет проводиться отбор проб крови, которые будут направлены на лабораторные исследования.
Из сел, где зафиксированы случаи заражения, запрещен вывоз не только живых свиней, но и всех видов сельскохозяйственных животных и мясомолочной продукции. Маргиев при этом добавил, что африканская чума свиней не опасна для здоровья человека, ею также не болеют и другие виды сельскохозяйственных животных и птицы.
Последний раз вспышка африканской чумы свиней произошла в Южной Осетии в 2018 году – в Знаурском районе.
Глава абхазского МИДа отбыл с рабочим визитом в Никарагуа
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа.
Как сообщается на сайте абхазского ведомства, в рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых пройдет «обсуждение вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества».
«Глава МИД Абхазии Даур Кове также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-ой годовщине Сандинистской революции», – говорится в сообщении.
Республика Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а 10 сентября 2009 года Абхазия установила с Никарагуа дипломатические отношения.
Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.
Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
За двое суток в Южной Осетии выявили 79 новых случаев коронавируса
В Южной Осетии за двое суток выявили 79 новых случаев коронавируса. Накануне в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики сообщили о 43 случаях заражения, сегодня – о 36.
Глава ведомства Марина Кочиева говорит, что «рост заболеваемости коронавирусом продолжается».
«Из общего количества лабораторных исследований, проведенных за (последние) две недели, 16 процентов – подтвержденные случаи COVID-19», – отметила Кочиева.
Как пишет агентство «Рес», коечный фонд инфекционной больницы Южной Осетии на сегодняшний день полностью занят пациентами с COVID-19 (всего 90 человек).
При этом первым компонентом вакцины от коронавируса в Южной Осетии привились лишь 656 человек, двумя – 240.
Пашинян обвинил Азербайджан в намерении помешать миру в регионе
Позиция властей Азербайджана показывает, что в Баку не хотят разблокировки региональных коммуникаций, а намерены держать Армению в блокаде. Об этом в своем выступлении в начале заседания правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.
Он говорит, что рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана проводит довольно конструктивную работу для открытия коммуникаций. В этой связи он выразил недоумение в связи с заявлениями Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре, которые, по словам Пашиняна, никак не связаны с работой комиссии, а также с содержанием заявления лидеров трех стран от 11 января.
«Мое толкование происходящего однозначно: Азербайджан делает подобные заявления, чтобы сорвать работу трехсторонней группы и не допустить открытия коммуникаций. Их цель - продолжить политику блокады Армении. Но мы продолжим работу в трехсторонней группе, чтобы прорвать эту блокаду и с российскими и международными партнерами достичь открытия коммуникаций», – добавил Пашинян.
Армянский лидер также выразил готовность к продолжению переговоров вокруг статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян напомнил, что известны три принципа – право наций на самоопределение, неприменение силы и территориальная целостность. Он также подчеркнул: «Ясно, что мы будет ревностно добиваться реализации права народа Арцаха [Карабаха – ред.] на самоопределение».
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «согласно поступающей по неофициальным каналам информации, Армения не готова к подписанию мирного договора».
Он также добавил: «Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно».
Кремль заявил, что ввоз иностранных вакцин в Россию не обсуждается: «своих хватает»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России не ведут переговоров о допуске иностранных вакцин от коронавируса COVID-19 на рынок, так как в стране "своих вакцин хватает". Он добавил, что тема допуска иностранных вакцин в Россию "пока никак не обсуждается", а поставки отечественных препаратов ведутся "достаточно регулярно". Его слова приводит "Интерфакс".
Согласно заявлению Пескова, у россиян есть возможность выбрать из четырёх российских препаратов. Сейчас в России зарегистрированы два варианта вакцины "Спутник" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" центра имени Чумакова. При этом все стадии испытаний прошёл только "Спутник".
В четверг Шереметьевский профсоюз летного состава попросил премьер-министра России Михаила Мишустина допустить в РФ иностранные вакцины от коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо организации.
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает в письме, что российские вакцины еще не одобрены профильными международными организациями. Из-за этого члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет их работу.
В аппарате правительства заявили, что письмо пока не получили. О взаимном признании вакцин Пескова заявил, что тема взаимного признания вакцин "сейчас на повестке дня".
- В начале июля сразу несколько российских регионов заявили о нехватке вакцин от коронавируса: 1 июля объявления о приостановке иммунизации населения выпустили медицинские учреждения Республики Коми, а в минздраве Карелии людей попросили отнестись с пониманием к нехватке вакцин и запастись терпением. О нехватке ранее сообщали в Свердловской и Новосибирской областях, Тамбовской области, Хабаровском крае, Удмуртии и Чечне.
- Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете "Коммерсант" оценивал общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз вакцины в год. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз препаратов от COVID-19, сообщало издание.
- 13 июля агентство Reuters сообщило, что регистрация вакцины "Спутник V" в Евросоюзе откладывается, так как разработчики вакцины не предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам важные документы об испытаниях вакцины, например, о том, как отслеживалась статистика пациентов, получивших плацебо и формы для учета побочных эффектов. Срок сдачи документов давно прошел, и в регуляторе не ожидают, что рассмотрение документов закончится раньше конца лета. Хотя изначально предполагалось, что препарат может быть зарегистрирован в июне.
Суд ЕС ограничил работу ветки «Северного потока» в Германии
Суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии и поддержал требование Польши ограничить на 50 процентов мощность газопровода Opal – продолжение "Северного потока" по Германии до границы с Чехией.
Суд на основании принципа энергетической солидарности решил, что судебное постановление от сентября 2019 года по иску Варшавы было обоснованным.
У "Северного потока" два сухопутных продолжения по Германии — Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Opal подчиняется третьему энергопакету ЕС, согласно которому российский "Газпром" может претендовать только на половину мощности газопровода.
В 2016 году Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 30 процентов мощности. Решение оспорила Польша. В 2019 год иск был удовлетворён. Германия подала апелляцию.
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Посольства: события последних дней «бросили тень на отношения Грузии и ЕС»
Посольства 24 европейских стран и Делегация Европейского Союза в Грузии направили сегодня письмо министру внутренних дел Грузии Вахтангу Гомелаури, в котором призвали правительство Грузии выполнять принципы Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В письме, копия которого направлена премьер-министру, главам МИД и Минюста, говорится, что события последних дней «бросили тень на отношения между ЕС и Грузией и имидж Грузии как страны, защищающей основные права человека».
«Право на мирные собрания и свободу выражения мнений являются ключевыми универсальными правами человека и гарантируются Конституцией Грузии. Однако 5 июля участники ЛГБТКИ+ «Тбилиси прайда» не смогли реализовать свои права перед лицом неминуемой угрозы их безопасности», – сказано в заявлении.
Как пишет «Новости-Грузия», посольства указывают, что контрдемонстранты проводили организованное насилие против гражданских активистов и журналистов, тревогу вызывали «физические посягательства на безопасность обеих групп».
«В этом контексте мы напоминаем, что журналисты должны иметь возможность безопасно и надежно выполнять свою работу в любой демократической стране. Насилие недопустимо и не может быть оправдано», – говорится в заявлении.
Посольства выразили скорбь по поводу трагической гибели телеоператора Лексо Лашкарава и заявили, что ждут результатов расследования причины его смерти.
«Мы сожалеем о том, что власти публично не призвали к защите тех, кто мирно отмечает мероприятия Прайда, не предприняли других необходимых действий для предотвращения или сдерживания разжигающих ненависть высказываний или, в конце концов, не обеспечили достаточную защиту, когда были совершены насильственные действия против активистов и журналистов», – пишут дипломаты.
«Европейский Союз и Грузия разделяют приверженность универсальности и неделимости прав человека для всех без различия, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы разделяем фундаментальную веру в защиту конституционного права каждого гражданина на свободу выражения мнений и собраний, а также свободу средств массовой информации. Эти общие ценности закреплены в Соглашении об ассоциации между ЕС и Грузией и в Европейской конвенции о правах человека. Они объединяют нас и заставляют гордиться, но также обязывают нас действовать в их защиту и защищать наиболее уязвимых людей в наших обществах», – сказано в заявлении.
Дипломаты считают, что усиленная риторика против этих ценностей представляет угрозу для национальной безопасности страны, «повышая уязвимость грузинской демократии, которая уже столкнулась с серьезными проблемами дезинформации».
«На этом фоне мы призываем к дальнейшим немедленным и надлежащим политическим и юридическим действиям. Все инциденты с применением насилия и преступные действия должны эффективно и быстро расследоваться и надлежащим образом преследоваться по закону», – сказано в заявлении.
Посольства призывают Грузию усилить борьбу с разжиганием ненависти и нетерпимости, действовать ответственно и «воздерживаться от действий, которые могут еще больше усугубить ситуацию».
«Наконец, мы с тревогой отмечаем осквернение флага Совета Европы / Европейского Союза возле парламента Грузии. Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых строятся отношения между Европейским Союзом и Грузией и ЕС. Таким образом, два нападения на флаг также являются прямым нападением на демократические и проевропейские устремления Грузии», – отмечено в документе.
Письмо подписали: Делегация Европейского Союза в Грузии, посольства Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании и Швеции.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества. Кроме того, за несколько дней до событий на Руставели эти группировки пытались помешать закрытым мероприятиям «недели прайда» – показу кинофильма и семинару.
Обвиняемый в изнасиловании гражданки Казахстана Асель Айтпаевой скончался в больнице
Обвиняемый в изнасиловании 26-летней гражданки Казахстана Асель Айтпаевой Бесик Тордуа скончался в клинике. О точной причине смерти пока не сообщается, пишет СОВА.
По словам адвоката Лаши Шукакидзе, его подзащитный был госпитализирован из пенитенциарного учреждения в больницу неделю назад. Когда защитник хотел встретиться с обвиняемым, ему сказали, что Тордуа находится в бессознательном состоянии.
«Врачи сказали мне, что у Тордуа были кровоподтеках на голове», – утверждает Шукакидзе.
26-летняя Асель Айтпаева была найдена мертвой 5 мая. Тело девушки было обнаружено у одного из жилых домов в Тбилиси. Предварительная версия сводилась к тому, что, находясь в тяжелом психотравматическом состоянии, она бросилась из окна девятого этажа и скончалась. Семья погибшей, однако, заявляла, что Асель убили.
7 мая обвинение в изнасиловании и доведении до самоубийства было предъявлено гражданину Грузии Бесику Тордуа. Ему грозило от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, заочно обвинение было предъявлено родственнику погибшей – Мурату Меирбекову. Ранее он был арестован в Казахстане.
«Нет прямых контактов с грузинской стороной, приходилось общаться через посредников» – Бибилов
В эфир телекомпании «Ир» вышел сюжет о встрече президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с 39-летним Вадимом Гобозовым.
Как сообщалось накануне, именно Гобозова грузинская сторона передала Цхинвали в рамках сделки по освобождению гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
В отличие от вчерашнего заявления югоосетинского МИДа, в котором говорилось, что Гобозов – гражданин Южной Осетии, в телевизионном сюжете сказано, что он житель североосетинского села Эльхотово. В Цхинвали его встретили приехавшие из России мать и дядя.
Гобозов и Бибилов на встрече поблагодарили российского патриарха Кирилла и всех участников переговорного процесса.
«Без сомнения, у нас прямых контактов нет с грузинской стороной, приходилось общаться через посредников. За то, что результат мы получили, я благодарен богу, всем тем людям, которые участвовали (в этом процессе), благодарен Патриарху Московскому и всея Руси», – заявил Анатолий Бибилов.
- О трагедии, произошедшей на нейтральной территории российско-грузинской границы, СМИ сообщили в сентябре прошлого года. Недалеко от грузинского КПП «Дарьял» (Верхний Ларс) 39-летний Алан Музашвили после ссоры нанес телесные повреждения 64-летнему Алику Гобозову, в результате чего последний скончался на месте. После этого сын убитого Вадим Гобозов, в состоянии аффекта с использованием холодного оружия и тупого предмета нанес множество смертельных ранений убийце своего отца, сообщали российские интернет-порталы.
- В МВД Грузии тогда заявили о возбуждении дела по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
- По версии Цхинвали, в ответ на обращение Патриарха Кирилла, югоосетинский лидер Анатолий Бибилов дал поручение проработать вопрос обмена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе на Вадима Гобозова – учитывая неоднократные просьбы его родственников о помощи. В Цхинвали говорят, что Гобозов «был похищен сотрудниками грузинских спецслужб с нейтральной территории российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс и находился под арестом».
- 34-летнего гражданина Грузии Зазу Гахеладзе, задержанного в прошлом году, накануне освободили из цхинвальской тюрьмы. Гахеладзе был приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконное пересечение государственной границы». После освобождения Гахеладзе заявил журналистам, что не стрелял в пограничника и не нарушал де-факто границу.
Буш вспомнил главное разногласие с Меркель: вопрос о ПДЧ для Грузии
43-й президент США Джордж Буш–младший в интервью Deutsche Welle рассказал о дружбе с канцлером Германии Ангелой Меркель и о разногласиях с ней.
«Наверное, (главным разногласием с Меркель) был вопрос о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО. Она твердо верила, что это было бы ошибкой. Я думал, что это было бы правильно. Но мы сумели не перейти на личности. Дружба – выше политики», – сказал Буш.
Вопрос о предоставлении Грузии и Украине Плана действий по членству лидеры НАТО обсуждали в 2008 году. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что альянс должен был предоставить ПДЧ Грузии и Украине на саммите в Бухаресте.
ВОЗ: В мире началась третья волна пандемии коронавируса
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что четыре недели подряд растет количество заболевших коронавирусной инфекцией во всем мире, также увеличивается число умерших. Одной из основных причин роста заболеваемости в ВОЗ считают штамм "дельта", который присутствует уже в 111 странах. Ожидается, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19.
Гебрейесус также обратил внимание на проблему неравномерного распределения вакцин между странами – из-за отсутствия доступа к вакцинам значительная часть населения мира становится восприимчивой к инфекции. Страны, где вакцинация наиболее доступна для населения, постепенно отменяют ограничения, хотя остаются большие риски для непривитых групп.
Глава ВОЗ призвал вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, 40% к концу года и 70% к середине следующего года. Для достижения этой цели потребуется 11 миллиардов доз вакцин.
- Во всем мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 187 миллионов случаев заболевания. Всего от коронавируса скончались более четырех миллионов человек. За последние сутки в России выявлено более 25 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего заболевших выявлено в Москве – 5237. Умерли 791 человек.
- Смерти, наступившие в результате вакцинации от COVID-19, не попадут в общую статистику смертности от новой коронавирусной инфекции, пишет "Медицинский вестник". В новой версии методических рекомендаций по кодированию Минздрав объясняет, как регистрировать необходимость иммунизации и неблагоприятные последствия прививок.
Верховная Рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова
Верховная рада Украины отправила в отставку министра внутренних дела Арсена Авакова. Он занимал должность более 7 лет и считается одним из самых влиятельных украинских политиков.
Аваков написал заявление на увольнение 13 июля. Его отставку поддержал 291 народный депутат. 7 проголосовали против, 17 человек воздержались, передаёт Украинская служба Радио Свобода.
Аваков — бывший банкир, бывший руководитель Харьковской области и народный депутат. В феврале 2014 года он был назначен министром внутренних дел Украины, почти сразу после событий на Майдане.
Он пообещал принять в руководство МВД руководителей националистического Правого сектора (организация запрещена в России) и сил самообороны Майдана, восстановил военизированную Национальную гвардию и оказал поддержку батальонам территориальной обороны, принимавшим участие в боевых действиях против пророссийских сепаратистов и российской армии на востоке Украины.
При Авакове была проведена реформа МВД, при которой милиция была переименована в полицию. Согласно изначальной задумке, из ведомства, регулярно обвиняемого в коррупции и пользующегося низким доверием населения, должны были быть уволены старые кадры.
Реформы пользовались значительной поддержкой общества. Однако большей части уволенных удалось восстановиться на службе, а скандалы вокруг ведомства не прекратились. Сейчас большинство украинцев, согласно опросу фонда "Демократические инициативы", негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.
- На место Авакова президент Украины Владимир зеленский рекомендовал главу правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского. За его назначение народные депутаты будут голосовать в пятницу. С 2014 по 2019 год Монастырский был помощником-консультантом действующего заместителя главы МВД Антона Геращенко, что даёт ряду украинских СМИ повод предполагать, что новы йкандидат на пост министра близок к уволенному.
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