Партия Гахария заявила об обстреле автомобиля кандидата в регионе

Неизвестные обстреляли автомобиль кандидата в мэры Цагери от партии «За Грузию» бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Об инциденте заявила один из лидеров политического движения Натия Мезвришвили. Она возложила ответственность за случившееся на правящую партию и силовые ведомства, передает SOVA.

Сам мажоритарный кандидат Бесо Бенделиани заявил, что поздно вечером 24 сентября припарковал машину у своего дома, а утром обнаружил повреждения. По словам оппозиционера, ни он, ни его соседи выстрелов не слышали. Бенделиани связал случившееся с предстоящими 2 октября выборами в органы местного самоуправления.

Мезвришвили также исключила связь обстрела машины с личной деятельностью однопартийцы, подчеркнув, что это связано исключительно с его политической деятельностью.

«Партия «За Грузию» практически лишена возможности вести предвыборную кампанию. Сегодня на рассвете, за неделю до выборов, была обстреляна машина кандидата в мэры Цагери Бесо Бенделиани. Ответственность за это полностью лежит на руководстве «Грузинской мечты», на [Ираклии] Кобахидзе, [Кахе] Каладзе, [Ираклии] Гарибашвили, которые ежедневно оправдывают насилие и поощряют язык ненависти. Естественно, ответственность за это несут также министр внутренних дел [Вахтанг] Гомелаури, генеральный прокурор [Ираклий] Шотадзе, поскольку они не реагируют на системные преступления», - заявила Мезвришвили.

Она добавила, что бездействие «Мечты» в том числе привело к таким инцидентам как в Дманиси, когда было совершено нападение на сторонников оппозиции во время предвыборной кампании. По факту ранения двух активистов холодным оружием задержан сын местного кандидата правящей партии. «Теперь это привело к обстрелу автомобиля в Цагери. Никто не знает, к чему все это приведет в день выборов», - добавила член партии «За Грузию».