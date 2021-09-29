Виола фон Крамон: возвращение Саакашвили приведет к «ненужному политическому кризису»

У ЕС нет ресурсов и желания урегулировать еще один ненужный политический кризис, который неизбежно последует в случае возвращения господина Саакашвили, заявляет депутат Европарламента Виола фон Крамон.

«Я и мои коллеги в Европарламенте четко сообщили об этом бывшему президенту Грузии во время недавних встреч. Эту позицию широко разделяют и другие институты ЕС», – говорит политик.

Виола фон Крамон отмечает, что незадолго до решающих выборов в Грузии «конфронтация и насилие достигают чрезвычайно опасного уровня».

«В этом состоянии ни один политик, искренне ставящий интересы своей страны превыше всего остального, не должен раскачивать лодку, провоцируя дальнейшую поляризацию. Эскалация ситуации – последнее, что нужно Грузии и ее народу», – говорит она.

В заявлении сказано, что намерение Саакашвили вернуться в Грузию в день выборов не будет служить интересам страны.

«Хотя я полностью понимаю желание господина Саакашвили находиться на родине, такой шаг еще больше усугубит кризис, создаст ненужную напряженность и нанесет ущерб демократическому имиджу страны. Он в последнее время и так серьезно пострадал от пагубных решений “Грузинской мечты”», – заявила она.

Ранее депутат Европарламента Марина Кальюранд также рассказала о встрече с Михаилом Саакашвили.

«Я очень четко сказала, что он должен использовать собственные ресурсы и политический капитал для ослабления поляризации в стране, чтобы не допустить какую-либо провокацию, которая еще больше усугубит политическую поляризацию», – рассказала Кальюранд грузинской службе «Голоса Америки».