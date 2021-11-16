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В Абхазию доставили 6 тысяч доз вакцины «Спутник V»
Партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 6 тысяч доз прибыла в Абхазию. Об этом сообщили в Минздраве самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, препарат приобретён за счет средств абхазского бюджета. Вакцинация населения российским препаратом начнется уже на этой неделе.
В пресс-релизе указано, что руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 30 тысяч доз вакцины «Спутник V», первая часть которой уже доставлена в Абхазию. Переговоры с Россией о поставках вакцины вёл абхазский лидер Аслан Бжания.
- Первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 6,5 тысяч доз прибыла в Абхазию в конце апреля. К июлю она была израсходована.
- В августе в Абхазию доставили 5 тысяч доз препарата «Спутник лайт». Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
- По сообщению Минздрава, российскими препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Абхазии вакцинированы всего семь с половиной тысяч человек.
Другие новости дня
Украинского омбудсмена не пустят к Михаилу Саакашвили
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова не сможет встретиться с гражданином Украины, заключенным Михаилом Саакашвили. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства», – сказал Брегадзе на брифинге.
По его словам, когда заключенный находится в лечебном учреждении, ведомство «обязано заботиться о состоянии его здоровья». Ранее он также заявил, что для превенции распространения коронавируса в тюремную больницу №18 на территории глданской тюрьмы пускают лишь лиц, имеющих на это право согласно грузинскому законодательству. Среди них – депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи.
При этом Брегадзе упрекнул Денисову из-за заявлений, сделанных во время её предыдущего визита.
«В прошлый раз, когда госпожа Денисова находилась (на встрече с Саакашвили – ред.), она сделала одностороннее заявление. Она даже не спросила нас, соответствует ли действительности та информация, которую она озвучила», – сказал Брегадзе.
Как сообщало «Эхо Кавказа», Людмила Денисова прилетела в Грузию накануне. Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил об ухудшении состояния здоровья, неудовлетворительных условиях содержания и попросил о встрече.
Ранее к Михаилу Саакашвили не пустили европейских политиков – депутата Европарламента Анну Фотыгу, члена Сейма Литвы, руководителя группы межпарламентских отношений с Грузией Раймундаса Лопату и его коллегу из Сейма Вилию Таргамадзе. В Минюсте заявили, что основными причинами недопуска европейских политиков к заключенному стали состояние здоровья политика и меры безопасности.
Pfizer испытает в России новый препарат от COVID-19
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) разрешила американской фармацевтической компании Pfizer провести в России клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики коронавирусной инфекции. Об этом пишут "Ведомости".
В испытаниях примут участие россияне старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптомами COVID-19. Всего привлекут 90 человек в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах.
Препарат под названием PAXLOVID (ингибитор протеазы и ритонавир) снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89 процентов, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза.
Представитель Pfizer рассказал изданию, что всего в испытаниях PAXLOVID участвуют семь тысяч человек из разных стран, в том числе из России. Если препарат получит одобрение локальных регулирующих органов, компания намерена обеспечить его доступ на рынках всех этих стран.
О завершении второго этапа клинических испытаний PAXLOVID в США Pfizer отчиталась в начале ноября. По информации Reuters, к концу года Pfizer намерена произвести более 180 тысяч доз лекарства, а за следующий год довести их количество до 50 миллионов.
В начале ноября Великобритания одобрила использование молнупиравира , который производится в виде пилюли компанией Merck . Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска.
В России также ведётся разработка лекарства от COVID-19, который уже прошел вторую фазу клинических испытаний. Препарат МИР-19 влияет на конкретный участок генома вируса и не позволяет ему размножаться.
Стив Бэннон сдался ФБР в связи с предъявлением ему обвинения
Бывший советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон 15 ноября прибыл в ФБР - в связи с предъявлением ему первого уголовного обвинения за отказ сотрудничать с комитетом Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января.
В пятницу, 12 ноября, большое жюри предъявило Бэннону обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ явиться для дачи показаний и предоставить законодателям запрошенные документы. Неуважение к Конгрессу США карается тюремным заключением на срок до одного года. Ожидается, что 67-летний Бэннон предстанет перед федеральным судом в ближайшее время.
Стив Бэннон – один из наиболее близких соратников бывшего президента, которые вызваны для дачи показаний в специальном комитете Конгресса США - по делу о нападении сторонников Трампа на Капитолий.
Члены комитета надеются, что выдвинутые против Бэннона обвинения подтолкнут и других свидетелй дать показания. Бэннон отказался явиться на слушания, сославшись на так называемую привилегию исполнительной власти.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф, состоящий в комитете, который ведет расследование, выразил уверенность, что дело Бэннона "очень сильно повлияет" на решения других людей, получивших повестки.
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Россия сбила спутник в ходе испытания противоспутниковой ракеты
Госдепартамент подверг критике проведенное Россией испытание ракеты, поразившей один из российских спутников на околоземной орбите. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал, что в результате испытания образовалось более 1500 единиц "отслеживаемого орбитального мусора". Об этом сообщил телеканал ABCnews.
Ранее в понедельник Вооруженные силы США заявили, что им стало известно о событии, которое привело к "образованию космического мусора", а один из официальных источников заявил, что Россия, по-видимому, провела испытание противоспутникового оружия.
Космическое командование США заявило, что активно работает над идентификацией обломков.
В апреле прошлого года Россия провела испытание противоспутниковой ракеты, заявив, что космос становится все более важной областью для ведения войны.
Испытания ракет для поражения космических аппаратов ведутся в США с конца 1950-х годов.
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Меркель обсудила кризис на границе с Лукашенко, Макрон – с Путиным
Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель 15 ноября провела телефонный разговор с Александром Лукашенко, сообщает Reuters.
Переговоры длились около 50 минут. Политики обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе и возможность оказать гуманитарную помощь беженцам. Они также договорились о дальнейших контактах. Других подробностей не сообщается.
Это первые переговоры Меркель с Лукашенко после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Результаты голосования вызвали волну протестов в стране и арестов их участников. За это Европейский союз ввел против Беларуси несколько пакетов санкций.
Ситуацию на границе Польши и Беларуси также обсудили в телефонном разговоре президенты Франции и России – Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Они согласились о необходимости деэслакации кризиса, но разошлись в оценке его причин.
В Евросоюзе утверждают, что кризис вызван действиями белорусских властей, которые заманивают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов. Польша считает, что к кризису на границе причастен не только Минск, но и Москва.
Владимир Путин обвинения отрицает и утверждает, что мигранты сами дошли до границы. Российский президент пообещал «поднять эту тему» с Александром Лукашенко, заявил Елисейский дворец.
Эммануэль Макрон также заявил Владимиру Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины, где последние недели на границе была замечена «большая концентрация российских войск». Ранее предупреждение России сделал глава НАТО Йенс Столтенберг.
Пенитенциарная служба: у Саакашвили не обнаружили коронавирус
У Михаила Саакашвили не подтвердился коронавирус, сообщила сегодня вечером Специальная пенитенциарная служба Грузии.
«Учитывая повышенный общественный интерес, сообщаем, что проведение ПЦР-теста осужденному М.Саакашвили, не подтвердило наличие Covid-19. Для информации, несмотря на то, что осужденный М.Саакашвили не контактирует с другими осужденными в учреждении, и его безопасность максимально защищена, в профилактических целях сегодня, 15 ноября, М. Саакашвили было проведено ПЦР-тестирование, и ответ отрицательный», - сказано в заявлении ведомства.
Тестирование было проведено после того, как коронавирус подтвердился у Давида Дараселия - директора глданской тюрьмы, в которой содержится экс-президент Грузии.
Адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили заявил, что неизвестно, когда экс-президент в последний раз общался с директором тюрьмы, однако известно, что Саакашвили неоднократно контактировал с ним, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 46 дней, так как считает себя политзаключенным. По словам личного врача, он в тяжелом состоянии. Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его доставят в гражданскую клинику, однако власти отказывается это делать и он продолжает находиться в больнице при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси.
На Кубе перед Маршем за перемены задержаны десятки активистов
Сотрудники кубинской полиции и органов госбезопасности окружили дома нескольких политических активистов, в том числе драматурга-диссидента Юниора Гарсии, сообщает радио Marti. 15 ноября в стране должен пройти Гражданский марш за перемены.
Юниор Гарсиа – активист и создатель сообщества Archipiélago в Facebook. Его участники требуют от коммунистического правительства восстановить права кубинцев и освободить политических заключенных. Гарсиа создал сообщество после июльских протестов за свободу и против диктатуры, во время которых были задержаны тысячи участников. Это акция стала крупнейшей за последние тридцать лет.
15 ноября сторонники Archipiélago договорились выйти на Гражданский марш за перемены в разных городах Кубы. Юниор Гарсиа планировал пройти с белой розой в руках до набережной Малекон в Гаване накануне – в воскресенье.
Но в этот день его дом окружили сотрудники полиции, госбезопасности, а также сторонники действующего правительства. Они не дали активисту выйти из дома. Когда он попробовал пообщаться с ними из окна, соседи сверху спустили кубинский флаг.
О сотрудниках правоохранительных органов рядом с домом сообщали и другие активисты. «Сегодня с самого утра на моей улице полно агентов госбезопасности. Но я их не боюсь. Меня больше пугает ложь, коррупция и отсутствие свободы и достоинства, с которыми мы живем уже слишком долго», – написала искусствовед Каролина Барреро.
Управление по делам религии позвонило нескольким служителям церкви и пригрозило арестом в случае, если они примут участие в марше. На что один из них – отец Альберто Рейсе Писа – ответил: «Мы проповедуем Евангелие, а Евангелие Иисуса Христа говорит о свободе, о справедливости и об истине. Это то, чего просит наш народ. Если арест – это цена, которую нужно заплатить, то мы, следуя Евангелию, готовы на это».
По мнению правящей Коммунистической партии протесты проходят при поддержке США и являются попыткой свергнуть правительство. Участникам несогласованных акций грозит арест.
- Ряд кубинский журналистов сообщали, что начальство запретило им выходить из дома 15 ноября. Также правительство Кубы временно аннулировало аккредитацию у пяти журналистов испанского информационного агентства Efe. Двое из них позже смогли восстановить документы.
Столтенберг предостерег Россию от военных приготовлений
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о твердой поддержке Украины со стороны Североатлантического союза.
Мы видим значительное наращивание российской военной силы, сказал Столтенберг, выступая 15 ноября в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Глава НАТО, отметив необычную концентрацию войск, подчеркнул, что командованию НАТО известно: Россия и прежде была готова использовать военный потенциал для осуществления агрессивных действий против Украины.
Передвижения российских войск в последние дни вызвали опасения по поводу возможного нападения, отмечает «Голос Америки». Москва отвергла подобные предположения, одновременно выразив недовольство по поводу усиления активности НАТО в регионе.
Источник в структурах НАТО рассказал, что российские военные осуществляют транспортировку танков и самоходных артиллерийских установок ночью, чтобы избежать освещения указанных действий в соцсетях.
По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, нельзя исключить возможности российского нападения на Украину или попытки Москвы установить свое постоянное военное присутствие в Беларуси.
Сын Саакашвили от имени семьи просит перевести экс-президента в гражданскую клинику
Сын экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, Эдуард Саакашвили, распространил сегодня видеообращение, в котором просит власти перевести своего отца в гражданскую клинику. Он надеется, что никто не хочет допустить смерти его отца, который уже 46-й день голодает и с 8 ноября помещен в тюремную больницу.
Старший сын Михаила Саакашвили живет и работает в США, где закончил университет и уже создал собственную семью. Его младший сын – Николоз Саакашвили, живет в Тбилиси с матерью – Сандрой Рулофс, и учится в тбилисской школе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я всегда был далек от политики, и сейчас обращаюсь к вам, как сын. Сын, который видит, что его отцу угрожает опасность. Когда моего отца задержали, я искренне считал, что ему создадут соответствующие условия и будут обращаться достойно, и что его здоровью не будет грозить опасность. Но произошло то, что произошло, все мы увидели то, что увидели.
Лично я был ошеломлен. Сначала тем, что его не перевели в клинику, затем тем, что оскорбили его честь, а потом теми ужасными кадрами, которые, наверное, никогда не сотрутся из моей памяти. Хочу обратиться к сторонникам власти. Я знаю, что многие из вас считают себя гуманистами и понимаю, что у вас есть очень серьезные претензии к моему отцу.
Искренне хочу, чтобы настало время, когда общество вместе, объективно и сбалансировано оценит прошлое, но то, что происходит сейчас, уже вышло за рамки политического правосудия и превратилось в очень опасное и уродливое сведение счетов. Налицо в лучшем случае халатность, а в худшем – умышленное убийство.
Власти могут несколькими простыми шагами решить существующую проблему и убрать ту опасность, которая угрожает здоровью моего отца. Хочу надеяться, что его смерть никого не устраивает и никто этого не желает. Поэтому от своего имени и от имени своего брата и матери, прошу вас, переведите Михаила Саакашвили в гражданскую клинику», - заявил Эдуард Саакашвили.
Путин решил оказать гуманитарную поддержу жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Кремле считают необходимым остановить снижение уровня жизни в условиях продолжающейся «экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В документе подчеркивается, что решение об оказании поддержки президент РФ принял, «руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».
Путин поручил правительству России в месячный срок принять меры, смягчающие условия допуска на российские рынки товаров, производимых в районах, контролируемых сепаратистами. Речь идет об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими, отмечает ТАСС.
В Абхазии оппозиционные силы объединяются в «народно-патриотический союз»
Оппозиционные силы в самопровозглашенной республике Абхазия решили объединиться в «единый народно-патриотический союз». Об этом пишет Telegram-канал RESPUBLICA.
«В связи с резким обострением внутриполитической ситуации в стране, в целях подготовки и проведения Народного схода, руководителями оппозиционных партий и общественных организаций, 15 ноября 2021 года принято решение об объединении в единый народно-патриотический союз Абхазии (НПСА).
17 ноября 2021 года в 12:00 в конференц-зале бизнес-центра «Эверест» состоится подписание соглашения о создании политического Союза (НПСА) и принятие декларации об основных принципах и целях деятельности новой Общественно-политической платформы», – говорится в сообщении.
После митинга, который состоялся в центре Сухуми 4 ноября, в оппозиции заявили о планах проведения акций протеста и Всенародного схода с требованием отставки президента Аслана Бжания.
Кулеба призвал НАТО усилить сотрудничество с Грузией, Молдовой и Украиной
Киев призывает НАТО к более тесной работе с Грузией, Молдовой и Украиной по вопросам безопасности в регионе Черного моря.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
«Мы всегда должны помнить о том, какой тяжелой и опасной является ситуация в регионе Черного моря. Мы призываем членов альянса более тесно работать с Грузией, Украиной и Молдовой по вопросам безопасности в Черноморье», – сказал он.
По словам министра, в Киеве хотели бы «видеть больше усилий со стороны как членов НАТО, так и не членов НАТО», пишет ТАСС.
Протестное шествие сторонников Саакашвили завершилось у президентского дворца
Протестное шествие сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили завершилось у президентского дворца Орбелиани в центре Тбилиси. Там участники акции выразили протест из-за позиции президента Саломе Зурабишвили, заявившей ранее, что никогда не помилует Саакашвили.
Сторонники оппозиционного «Единого национального движения» собрались сегодня у станции метро «Авлабари». Они планировали перекрыть обе набережные реки Кура. Это обещание митингующие выполнили лишь частично. Они прошлись шествием от метро «Авлабари» к мосту Бараташвили, затем по правой набережной – к офису правящей партии «Грузинская мечта», а позже – к президентскому дворцу.
На месте была мобилизована спецтехника, в том числе водометы, однако шествие прошло без инцидентов и задержаний.
Ранее в МВД Грузии заявили, что в случае нарушения закона будут использовать «предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства». В ведомстве пригрозили уголовной ответственностью организаторам акции.
Грузинская оппозиция требует перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Среди требований также: освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
Взрыв машины такси в Ливерпуле расследуется как теракт
Британская полиция расследует как теракт взрыв автомобиля службы такси около крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле. Взрыв произошёл накануне, его жертвой стал один человек - пассажир такси. Водитель пострадал. В связи со взрывом были задержаны 4 человека, их проверяют на причастность к подготовке теракта.
Полиция официально не сообщает о возможной причастности погибшего к взрыву, не называется и его имя. По сообщениям британских СМИ, однако, именно пассажир такси, который сел в машину незадолго до взрыва, вёз самодельное взрывное устройство. Власти Ливерпуля - а вслед за ними премьер-министр Борис Джонсон - заявили, что водитель такси, заметив взрывное устройство, успел выскочить из машины до взрыва, заперев в ней пассажира. Однако на распространённой впоследствии записи видно, что таксист покинул машину спустя несколько мгновений после взрыва.
Одной из версий предполагаемого теракта является то, что смертник собирался взорвать бомбу у кафедрального собора, где проходила служба в честь Дня поминовения павших военнослужащих, однако такси не смогло подъехать к собору. Расследование продолжается.
ЕС официально признал грузинские ковид-сертификаты
Европейская комиссия приняла решение признать ковид-сертификаты, выданные в Грузии, Молдове, Сербии и Новой Зеландии. Об сообщается на официальном сайте Еврокомиссии. Решение вступит в силу с завтрашнего дня.
«Еще четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их ковид–сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. В то же время четыре страны согласились принять цифровой ковид–сертификат ЕС для поездок из ЕС в эти страны», – говорится в сообщении.
К системе ковид-сертификатов ЕС теперь подключены 49 стран и территорий на пяти континентах, в том числе Украина и Армения.
Решение ЕС прокомментировали в грузинском внешнеполитическом ведомстве. В МИД говорят, что граждане Грузии, имеющие сертификат о прохождении полного курса вакцинации, смогут перемещаться по территории ЕС.
«Ковид-cертификат, выданный Грузией о вакцинации, тестах и выздоровлении от COVID, признан Европейским Союзом и эквивалентен сертификатам, выданным соответствующими постановлениями ЕС, которые направлены на содействие свободному перемещению людей внутри ЕС. Решение Европейской комиссии вступает в силу с момента его публикации, а также утверждает, что Грузия присоединяется к системе цифровой COVID-сертификации ЕС», – говорится в заявлении МИД.
- Система цифровых сертификатов заработала в июле этого года. Она позволяет без дополнительных проверок путешествовать между странами, признавшими его действие. Документ может быть доступен в виде QR-кода, электронной копии на смартфоне или на бумаге.
Сторонники Саакашвили проводят в Тбилиси протестное шествие
Грузинская оппозиция проводит в эти минуты протестное шествие в Тбилиси.
Лидеры «Единого национального движения» и сторонники экс-президента Михаила Саакашвили собрались у станции метро «Авлабари». Они направились к мосту Бараташвили, а затем перешли на правую набережную реки Кура.
Ранее оппозиционеры сообщили, что планируют перекрыть обе набережные, которые являются ключевыми магистралями столицы.
МВД Грузии пока не реагирует на действия оппозиционеров. Ранее в ведомстве заявили, что будут использовать «предусмотренную законом пропорциональную силу и специальные средства». В МВД пригрозили уголовной ответственностью организаторам акции.
Грузинская оппозиция требует перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Среди требований также: освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.
В Польше двух уроженцев Чечни обвинили в организации нелегальной миграции
В польском городе Катовице Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры обвинило двух находившихся в стране нелегально уроженцев Чечни в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно официальной информации, подозреваемые совместно с гражданином Украины организовали незаконный переход границы для выходцев с Ближнего Востока и их транзит через Польшу в Германию. Уроженцы Чечни работали в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока. Если будет доказана их вина, то им грозит до восьми лет лишения свободы.
- Ранее сообщалось, что польские пограничники пресекли канал незаконной миграции через Беларусь. Обвиняемые в его организации двое граждан Грузии арестованы до решения суда, помогавший им их соотечественник приговорен к шести месяцам лишения свободы.
- В прошлом году литовские пограничники задержали 19 чеченцев в лесу возле деревни в Шальчининкском районе недалеко от границы. Пять мужчин, четыре женщины и дети попали в Литву с территории Беларуси.
В Южной Осетии выявили 22 новых случая коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 22 новых случая коронавируса, сообщили в Юго-Осетпотребнадзоре самопровозглашенной республики.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2114 человек, 80 — сняты с учета медиков за сутки», – сказала глава ведомства Марина Кочиева агентству «Рес».
В цхинвальский медцентр за сутки госпитализированы пять человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, выписаны из больницы семеро пациентов.
«На сегодняшнее утро в «красной зоне» инфекционной больницы РММЦ проходят лечение 95 пациентов, «красная зона» детской больницы освобождена», – сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
С сегодняшнего дня в Южной Осетии возобновилась работа школ и детских садов, университета, открылись объекты общепита, при этом до 1 декабря остается запрет на проведение свадеб и других массовых мероприятий.
Пашинян уволил министра обороны из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить главу Минобороны Аршака Карапетяна и назначить на его место вице-премьера Сурена Папикяна из-за ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
«Хочу подчеркнуть, что я принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на эту должность Сурена Папикяна, который в настоящее время является вице-премьером. Такое решение было принято в результате анализа событий, разворачивающихся со вчерашнего дня. На данный момент ситуация привела меня к решению, что должна быть смена министра», – сказал Пашинян на заседании Совета безопасности республики.
Премьер Армении утверждает, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы, пишет ТАСС.
«Со вчерашнего дня у нас было несколько встреч и обсуждений этим составом. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы. Цель сегодняшней встречи – подвести итоги наших дискуссий, а также предоставить нашей общественности полную информацию о произошедших событиях», – сказал Пашинян.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что 14 ноября подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.
«Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника утвердиться в этом районе», – говорилось в сообщении ведомства.
Около недели назад экс-глава Минобороны Армении Аршак Карапетян посетил самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику с рабочим визитом. В министерстве обороны Азербайджана тогда заявили, что «незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана – военно-политическая провокация».
FT: Запад предупредил Киев о «высокой вероятности» российского вторжения
Спецслужбы западных стран располагают данными о "высокой вероятности" попыток России дестабилизировать ситуацию на Украине предстоящей зимой, в том числе военными методами. Об этом пишет британское издание Financial Times. Оно цитирует заместителя министра обороны Украины Анну Маляр, по словам которой, Запад предупредил Киев о том, что Москва может готовить вооружённую эскалацию конфликта, продолжающегося с 2014 года.
При этом, по словам украинской чиновницы, западные спецслужбы в своих прогнозах опираются не только на данные о сосредоточении более 90 тысяч российских военных по периметру границ с Украиной, о чём в последнее время часто пишут СМИ и сообщают официальные лица, но и на некие иные сведения, по-видимому, секретного характера. При этом FT подчёркивает, что полной ясности о намерениях России у Запада нет, и интерпретация собранных разведкой сведений "требует дальнейшего обсуждения".
Нынешняя ситуация в статье названа более опасной, чем весеннее обострение у границ с Украиной, когда Россия под предлогом учений также собрала большую группировку.
Российские власти, включая президента Владимира Путина, отрицают агрессивные намерения и сами обвиняют Запад в эскалации напряжённости, указывая в частности на проведение масштабных учений в Чёрном море. Путин обвинил в эскалации также Украину из-за использования ею против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе ударного турецкого беспилотника.
Американские официальные лица в последние дни выражают обеспокоенность в связи с действиями России у границ с Украиной. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил Москву, что повторение 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, станет "большой ошибкой". На выходных Блинкен обсудил ситуацию с главами МИД Польши и Франции. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник посещает Брюссель, где встречается, в том числе, с представителями НАТО.
ЕС одобрил введение санкций против Минска. Сам список ещё обсуждается
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили в понедельник критерии введения новых санкций против официального Минска в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и стран ЕС, в организации которого обвиняют белорусские власти. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
Как говорится в коммюнике по итогам совещания министров, в частности, ЕС теперь сможет включать в санкционный список лиц и организации, участвующие в действиях режима Александра Лукашенко, которые способствуют нелегальному пересечению границ ЕС.
Ранее сообщалось, что на заседании в понедельник может быть утверждён конкретный санкционный список. Однако, по данным нашего корреспондента, этого не произойдёт, обсуждение списка будет продолжено. По данным Financial Times, это может занять несколько недель.
Источники британского издания сообщают, что под санкции может попасть национальный аэропорт Минска, куда прибывают рейсы с мигрантами из стран Ближнего Востока. Ранее о том же сообщало агентство Reuters.
Также под санкции могут попасть около 20 белорусских чиновников, гостиница "Минск", сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и белорусская "Белавиа".
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что ЕС рассматривает возможность санкций также против других авиаперевозчиков, в том числе Turkish Airlines и "Аэрофлота". Из последних сообщений следует, что этого не произойдёт. Источник ТАСС в понедельник сообщает, что ЕС не рассматривает сейчас санкции против российской авиакомпании.
За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны –члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.
В последние дни ситуация обострилась, непосредственно у границы возник большой лагерь мигрантов, в котором находится несколько тысяч человек. Некоторые из них пытаются прорваться в Польшу силой.
За последние дни был принят ряд мер, чтобы сдержать поток мигрантов - в частности, от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь отказались турецкие и сирийские авиакомпании. Авиакомпания "Белавиа" прекратила перевозку граждан этих стран на рейсах из Турции. В понедельник власти ОАЭ запретили ей перевозить граждан ряда стран также на рейсах из Дубая в Минск. При этом компания утверждает, что не перевозит нелегальных мигрантов.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что благодаря принятым мерам приток новых мигрантов в Беларусь в последнее время практически иссяк.
Евросоюз признает выдаваемые в Грузии ковид-сертификаты
Европейский союз сегодня примет решение о признании выдаваемых в Грузии ковид-сертификатов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.
«Сегодня мы примем решение о ковид-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии, а это означает, что их гражданам будет легче путешествовать, а также граждане стран ЕС смогут путешествовать (в эти страны)», – заявил Вархели до начала заседания совета ЕС по иностранным делам.
Он также отметил, что к саммиту Восточного партнерства, запланированному на 15 декабря, представит пакет экономической помощи ЕС.
«Наша сегодняшняя встреча также связана с восточными партнерами. Мы надеемся, что на саммите, намеченном на 15 декабря, у нас будет важный пакет, который поспособствует восстановлению экономики стран Восточного партнерства после кризиса. Задача состоит в том, чтобы осуществлять реформы, бороться с коррупцией и организованной преступностью, а также поддерживать верховенство закона», – сказал Вархели.
Ранее сообщалось, что уже 45 стран на четырех континентах подключены к системе ковид-сертификатов ЕС, среди них – Армения и Украина.
Украинский омбудсмен прибыла в Грузию, чтобы навестить Саакашвили
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прилетела в Грузию с намерением посетить в учреждении №18 на территории глданской тюрьмы гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Прибыла в Грузию с намерением посетить в пенитенциарном учреждении №18 в городе Глдани гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили», – написала Денисова в Telegram‑канале.
Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и попросил о встрече, пишет «Интерфакс-Украина».
«Посольством Украины из Грузии был направлен запрос в Министерство юстиции Грузии о предоставлении разрешения на мое посещение Михеила в пенитенциарном учреждении №18 16 ноября 2021 года. Ожидаю решения!», – подчеркнула Денисова.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- 8 ноября, вопреки просьбам самого Саакашвили и его адвокатов, политика перевели в глданскую тюремную больницу.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
Саакашвили вновь не выпустили из тюрьмы на собственный суд
Специальная пенитенциарная служба вновь сочла невозможным участие экс-президента Михаила Саакашвили в качестве ответчика на судебном процессе, где его обвиняют в превышении служебных полномочий. При этом в ведомстве готовы обеспечить участие Саакашвили в процессе дистанционно или провести заседание суда в тюремной больнице, где он содержится и проводит голодовку, пишет агентство «Новости-Грузия».
Судебный процесс по так называемому «делу о пиджаках» проходит сегодня в Тбилисском городском суде.
«Присутствие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приостановит значительную часть лечения, а его выступление на судебном процессе и присутствие представляет дополнительный риск для его здоровья», – сказано в распространенном сегодня заявлении пенитенциарной службы.
«В случае принятия решения, специальная пенитенциарная служба обеспечит дистанционное участие обвиняемого/осужденного Саакашвили на судебном заседании, также возможно проведение заседания суда в лечебном учреждении №18 для обвиняемых и осужденных», – утверждает служба.
В ведомстве указывают на существование «определенных рисков» в случае присутствия Саакашвили на суде «согласно информации, запрошенной Специальной пенитенциарной службой в Службе государственной безопасности».
Пенитенциарная служба, как и в прошлый раз, 10 ноября, когда экс-президента отказались отвезти на суд, ссылается на возможный заговор и массовые беспорядки, которые могут устроить сторонники Саакашвили.
Служба госбезопасности еще в конце октября возбудила уголовное дело по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии».
Свою роль сыграло и распространенное накануне заявление о том, что оппозиционная партия «Единое национальное движение» планирует сегодня провести акцию протеста в Тбилиси: на несколько часов перекрыть движение на обеих набережных Мтквари (Куры). Сторонники оппозиции требуют перевода объявившего 46 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику и назначения досрочных парламентских выборов.
- Согласно одному из дел, заочно возбужденных правительством «Грузинской мечты» против Саакашвили, третий президент Грузии обвиняется в нецелевой трате бюджетных средств в размере 8,8 миллиона лари (более 5 млн долларов по курсу 2012 года). Например, в списке трат президента значатся, в том числе, приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысяч лари, а также счета за проживание правительственной делегации в дорогих гостиницах, поездка Саакашвили в спа-салоны и так далее.
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