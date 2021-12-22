Подробности переговоров в Сочи: Лаврову подарили абхазский ачамгур и чачу

После переговоров в Сочи с главой МИД России абхазская сторона подарила Сергею Лаврову большой деревянный ящик, в котором лежал ачамгур – абхазский щипковый трехструнный инструмент ручной работы, а также большую бутылку чачи. Югоосетинская делегация преподнесла картину с изображением храма, пишет «Российская газета».

По информации издания, переговоры с главами МИД самопровозглашенных республик Дмитрием Медоевым и Иналом Ардзинба появились в плотном расписании Лаврова буквально за два дня до встречи – по инициативе Цхинвали и Сухуми.

Рассказав об итогах переговоров, Лавров отметил, что в Абхазии были случаи, когда «приехавшие из России туристы сталкивались с неприятными ситуациями, не вполне легитимными процессами, происходящими с собственностью российских граждан, были и вопросы касательно деятельности российских предпринимателей».

По словам министра, «по всем таким вопросам абхазские коллеги понимают необходимость активизировать свою деятельность, это касается и криминала в отношении наших туристов, и собственности».

Он подчеркнул, что по проблемам собственности достаточно давно создана специальная комиссия, которая очередное заседание провела в начале декабря.

«На заседании было принято решение о возвращении собственности целому ряду наших граждан, но пока это не окончательно. Этим вопросом занимается министр иностранных дел Абхазии, и он делает все, чтобы решить эти вопросы», – добавил Лавров.

Что касается российского бизнеса в Абхазии, то, по словам министра, «решился или вот-вот решится застарелый вопрос, тянущийся примерно с 2016 года, в отношении одного российского предпринимателя, занимавшегося производством на территории Абхазии, и там по сути был рейдерский захват. Наши обращения дали результат на днях, подписано позитивное решение о компенсации, и теперь надо дождаться, когда этот процесс завершится. Я прямо подчеркнул нашим абхазским друзьям, что от того, как будет урегулирован этот вопрос, зависит привлекательность абхазского рынка для российских предпринимателей».

Как пишет «Российская газета» по итогам переговоров, Абхазия и Южная Осетия, предположительно, смогут принять участие в экономическом форуме Россия–Африка, который должен пройти в 2022 году в преддверии второго саммита Россия–Африка.

Сообщается также, что российская сторона рекомендует самопровозглашенным республикам развивать отношения с аннексированным Крымом.