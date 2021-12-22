В Тбилиси могут провести голодовку с требованием запретить партию Саакашвили  

Противники экс-президента Михаила Саакашвили могут провести голодовку с требованием запретить основанную им партию «Единое национальное движение».

Сосо Робакидзе – отец погибшего во время полицейской спецоперации в период президентства Саакашвили Амирана Робакидзе, заявил о готовности начать голодовку с требованием «наказать представителей режима «Единого национального движения» и упразднить эту партию», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы - те люди, которые пострадали от «Единого национального движения» и Михаила Саакашвили, начнем голодовку. Нам все равно нечего терять. Мы покажем им, как надо голодать и как должен выглядеть человек на грани смерти», - сказал Сосо Робакидзе.

По его словам, голодовку с таким требованием готовы начать несколько человек, хотя он не исключает, что к протесту присоединятся и другие. Робакидзе также высказал недовольство в отношении инициативы президента Саломе Зурабишвили, которая проводит встречи для примирения оппозиции и правящей партии.

«С кем вы говорите о примирении - с Гиргвлиани, Вазагашвили, Робакидзе? Если вы ничего у нас не спрашиваете, то значит, сами уже давно помирились», - сказал он, и добавил, что те семьи, которые пострадали во время режима «Единого национального движения» не будут мириться с представителями прошлой власти, так как они «являются преступниками».

Накануне лидер «Единого национального движения» Ника Мелия заявил о начале массовой протестной голодовки с требованием освободить третьего президента Грузии. Голодовку лидеры, члены и сторонники ЕНД намерены проводить во дворе головного офиса партии на Кахетинском шоссе.

19-летний Бута (Амиран) Робакидзе погиб во время полицейской операции в ноябре 2004 года, то есть в первый год нахождения у власти правительства Саакашвили. Случай получил широкий общественный резонанс. Согласно официальной версии, молодой человек был застрелен во время спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у Дидубийского пантеона. Однако члены семьи Робакидзе утверждали, что он был без оружия и стоял с поднятыми руками, а полицейские подкинули огнестрельное оружие в машину.