Югоосетинскую оппозицию обвинили в попытке раскачать ситуацию перед выборами

Провластная парламентская фракция «Единая Осетия» в самопровозглашенной республике Южная Осетия решительно осудила действия оппозиции, инициировавшей процедуру импичмента югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.

В заявлении 14 депутатов говорится, что попытка вынести данный вопрос на заседание сессии парламента была осуществлена в нарушение Конституции.

«В связи с вышеуказанным и исходя из того, что процедура отрешения президента в отсутствии заключения Верховного суда и заключения Конституционного суда не может быть инициирована в принципе, «Единая Осетия» заявляет, что данная предложенная инициатива является ничем иным как популизмом и попыткой раскачать общественно- политическую ситуацию в республике накануне предстоящих выборов президента Республики Южная Осетия», – сказано в заявлении.

Депутаты от фракции «Единая Осетия» заявляют, что поддерживают «всенародно избранного президента республики» и не допустят «создания угроз для самой государственности республики Южная Осетия».

Представитель президента в парламенте Анна Кумаритова отметила, что вопрос импичмента является несостоятельным в связи с тем, что в Южной Осетии не сформирован Конституционный суд и «депутатам, внёсшим вопрос на рассмотрение, заранее известно, что полную процедуру проверок он не пройдёт».

Кумаритова также говорит, что Анатолием Бибиловым неоднократно ставился вопрос о созыве им же образованной Комиссии по делимитации и демаркации границы и обсуждении всех назревших вопросов в рамках работы данного коллегиального органа.

В югоосетинском парламенте накануне провалился вопрос об импичменте Анатолию Бибилову. Выдвижение обвинений против него поддержали только 13 депутатов. Отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия», их союзники из «Единства народа» и депутаты от коммунистической партии.