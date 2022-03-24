Валерий Кварчия: закон о восстановлении абхазской национальности отменили в нарушение регламента

Спикер парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Кварчия на пресс-конференции заявил, что внеочередное заседание сессии, на котором были отменены ранее принятые поправки в Гражданский кодекс и закон «Об актах гражданского состояния», прошли с нарушением регламента. Речь идет о т.н. законе о восстановлении абхазской национальности.

«22 марта в девять вечера, в парламенте, в нарушение наших законов, в том числе регламента Народного Собрания, без оповещения и согласия спикера парламента произошел опасный прецедент – попытка созыва внеочередного заседания сессии. На этом заседании было решено вернуть на рассмотрение во втором чтении поправки к закону «Об актах гражданского состояния», принятые большинством депутатов парламента на заседании сессии 21 марта», – сказал Валерий Кварчия.

По его словам, внеочередное заседание парламента может состояться по предложению президента, по требованию не менее одной трети депутатов, представленному в письменной форме и удостоверенному их подписями, или по предложению самого спикера.

«Абсолютно ничего такого не было. Нарушен пункт 1 статьи 16, согласно которому спикер ведет заседание парламента. Пункт 2, по которому спикер ведает внутренним распорядком работы аарламента, также не был принят во внимание. Так называемое внеочередное заседание провел заместитель спикера парламента Михаил Сангулия, хотя по статье 17 регламента, заместители спикера ведут заседания по поручению спикера парламента. Но я никому ничего не поручал и не знал, что будет проведено заседание», – заявил Кварчия.

Отметим, что именно он в прошлом году выступил с законодательной инициативой, предусматривающей возможность «восстановления абхазской национальности».

Объясняя необходимость законодательных изменений, Кварчия сегодня указал, что большое количество представителей абхазской диаспоры проживает на территории других государств (Турция, Сирия и Иордания). Кроме того, спикер парламента говорит о «грузинизации Абхазии в советский период». Кварчия считает, что потомки всех этих людей должны иметь право восстановить свою абхазскую фамилию и национальность.

О том, что депутаты отменили ранее принятые поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, накануне сообщили в организации ветеранов «Аруаа». В «Аруаа» планировали провести митинг на сухумской площади Свободы, но отменили его.