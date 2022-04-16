Премьер Грузии: СГБ располагает информацией о готовившейся в Украине провокации

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Служба государственной безопасности располагает конкретной информацией о готовившейся в Украине провокации в ходе визита туда грузинской парламентской делегации. По его словам, в случае необходимости эта информация будет обнародована, передает SOVA.

«Недоброжелателей, враждебно настроенных людей, провокаторов и т. д. может быть очень много. Но я хочу, чтобы все знали: государство, наше правительство находится в полной готовности, мы никому не позволим устраивать провокации внутри страны. Мы будем защищать всех граждан, будем защищать стабильность и мир в нашей стране», - заявил Гарибашвили.

На просьбу журналистов прокомментировав визит в Киев членов оппозиционного «Единого национального движения», премьер сказал, что его не интересует слова и действия «провокаторов» и «предателей» из ЕНД. «Я хочу сказать «партии войны» и людям, желающим войны: в нашей стране не будет второго фронта [против России]!», - добавил глава правительства.

Накануне, 15 апреля Служба государственной безопасности Грузии начала расследование возможных провокаций со стороны «Единое национальное движение». По версии следствия, оппозиционная партия планировала их во время визита в Киев делегации парламента Грузии. ЕНД ехать в Украину в составе этой делегации отказалось.