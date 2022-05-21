Премьер Грузии впервые прокомментировал арест гендиректора «Мтавари»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает неправильным параллели с делом гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» при оценке привилегий, которыми пользуется его семья, пишет агентство «Новости-Грузия».

Во время визита Гарибашвили в Гори один из журналистов задал ему вопрос: «Почему Гварамия задержали за использование принадлежащей частной компании машины в то время, когда премьер-министр и члены его семьи в личных целях передвигаются на государственных автомобилях». Ответил премьер с сарказмом: «Поймал на скандале, как ты меня напугал».

«Я – премьер-министр Грузии, Гварамия был директором частной компании, который, насколько мне известно, украл деньги или разорил компанию… Почему, видите ли, семья премьер-министра пользуется государственными машинами, - вы это говорите людям. Это ложь. Государственная машина мне полагается по закону, но, несмотря на это, я передвигаюсь на собственной машине», - заявил Гарибашвили.

При этом премьер Грузии отказался оценивать дело Гварамия, указав, что «для этого существуют прокуратура и суд». Здесь же Гарибашвили выразил уверенность в том, что процесс «был прозрачным». Развивая мысль о невозможности использования правосудия в политических целях, он заявил, что за последние девять лет команда «Грузинской мечты» провела множество реформ, благодаря чему теперь Грузия опережает многие страны ЕС «по всем направлениям».

Премьер-министр также считает, что оппозиция препятствует предоставлению стране статуса кандидата в члены в ЕС. Премьер утверждает, что представители грузинской оппозиции лично просят европейских политиков о том, чтобы «позитивное решение по направлению Грузии не было принято». По словам Гарибашвили, эту информацию он получил в ходе визита в Брюссель на этой неделе от «очень известных лидеров». Отвечая на дополнительные вопросы, премьер уточнил, что имеет в виду «не только» крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение».

«Наши европейские коллеги поражены. Они [оппозиция] привносят дезинформацию, тысячи глупостей и распространяют эти клеветнические заявления и информацию. Тем самым, конечно, в их интересах угнетать нашу страну, наказывать наше государство», - сказал Гарибашвили.