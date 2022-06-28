Аслан Бжания встретился с голодающим активистом Джансухом Адлейба

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с Джансухом Адлейба, голодающим на сухумской площади Свободы с требованием снизить цены на нефтепродукты.

Бжания отметил, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо. Абхазский лидер пригласил Джансуха Адлейба в администрацию президента для того, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты.

Однако, Джансух Адлейба отметил, что не может в одиночку принять такое решение, сообщает пресс-служба президента.

Бжания выразил обеспокоенность состоянием здоровья Джансуха Адлейба, поинтересовался, посещают ли голодающего врачи. Аслан Бжания еще раз призвал активиста прекратить голодовку, подчеркнул, что готов к диалогу по имеющейся проблеме.

Ранее Адлейба призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба планировал призвать Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.

Накануне абхазский парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты», призвав Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.