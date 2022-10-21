ЕП поддержал непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали

Европейский парламент одобрил инициативу о непризнании для поездок в ЕС загранпаспортов, выданных Россией на «незаконно оккупированных территориях Украины и Грузии».

Как сообщается на сайте Европарламента, для принятия законодательного проекта согласован мандат на переговоры с Советом ЕС. 540 депутатов голосовали за, 6 были против, 36 воздержались.

Депутаты Европарламента отметили, что аннексия Россией Крыма и Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины является незаконной, и что ЕС осудил решение России признать независимость так называемых самопровозглашенных регионов – Абхазии и Южной Осетии в Грузии. Поэтому государства-члены ЕС и союзники из Европейской экономической зоны больше не должны принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах.

Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые не следует принимать в будущем.

Ранее решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии, согласовали послы стран ЕС.

Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.