В ЕС согласовали непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали

Совет Евросоюза в лице председательствующей Чехии и Европарламент достигли предварительного соглашения по решению не признавать паспорта РФ, выданные в Грузии и Украине. Речь идет о документах, которые российские граждане получают на аннексированных Россией территориях Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.

«Председательство Совета ЕС и Европарламент достигли сегодня предварительного соглашения по решению не признавать российские документы, выданные в Украине и Грузии. Соответствующий текст передан на утверждение Советом и Европарламентом для последующей процедуры формального одобрения», – указывается в документе.

В заявлении Совета ЕС сказано, что это решение является ответом на «неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов».

«Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии в 2008 году», – сказано в заявлении.

В заявлении поясняется, в частности, что российские загранпаспорта, выданные жителям этих территорий, не будут считаться действительными для получения виз и пересечения границ Шенгенского пространства.

В Брюсселе говорят, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Решение на уровне Брюсселя направлено «на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».