В Абхазии сократили часы отключения электроэнергии

С сегодняшнего дня в самопровозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график отключений электричества. Как сообщили в компании «Черноморэнерго», время ограничения подачи электроэнергии сокращено с четырех часов до двух часов в сутки.

По информации компании, в зависимости от ситуации в энергосистеме, возможны корректировки графика. Также не исключены локальные отключения на подстанциях вследствие перегрузки системы.

В «Черноморэнерго» говорят, что график введён из-за увеличения дефицита мощности в 165 млн. кВт/ч, как по перетоку из России, так и по линиям, питающим Абхазию от «Ингури ГЭС».

Сегодня же тему обсудили на совещании под руководством абхазского премьера Александра Анкваба. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила о том, что объем предоставляемой помощи по перетоку электроэнергии, рассчитанный на период с 1 января по 31 марта, составляет 600 млн. кВт/ч.

«Однако, при существующем росте потребления, и этот объем не компенсирует фактическое потребление. Дефицит электроэнергии образуется в результате не только изношенности передающих сетей, но и в связи с острой нехваткой запаса воды в Джварском водохранилище, уровень которого существенно ниже критически допустимого, и с заметным ростом потребления электроэнергии в результате холодов. Поэтому введение ограничений является вынужденной мерой», – сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Кристина Озган также сообщила, ремонтные работы на линии «Ачгуара» продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время.

Ранее веерные отключения электроэнергии вводились в Абхазии в ноябре и декабре 2022 года. О снятии ограничений на подачу электроэнергии было объявлено 27 декабря.