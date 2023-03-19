Правящая партия Грузии и члены правительства обсудили план действий

Парламентское большинство и члены правительства Грузии в эти выходные на встрече в Боржоми обсуждали текущую ситуацию в стране и план действий на ближайшее будущее.

Во встрече приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе, члены большинства и кабинета министров, говорится в сообщении партии.

Встреча прошла спустя неделю после кризиса вокруг закона «об иноагентах», принятие которого поддерживала правящая партия, но отказалась от этой идеи на фоне массовых акций протеста, пишет агентство «Новости-Грузия».

Проект также вызвал отрицательную реакцию западных партнеров. Госдеп США назвал инициирование законопроекта «черным днем грузинской демократии», и представители ЕС предупредили, что он несовместим с 12-ю рекомендациями для получения статуса кандидата.

Грузинская служба Радио Свобода отмечает, что на встрече в Боржоми не присутствовали несколько депутатов. По слухам, Давид Сергеенко, Владимир Чачибая, Георгий Хелашвили, Ираклий Ковзанадзе и Нино Иобашвили выходят из парламентского большинства и об этом будет объявлено через несколько дней. Также отмечается отсутствие министра образования, что также вызвало вопросы журналистов.

Представители «Грузинской мечты» не опровергают и не подтверждают уход из партии нескольких депутатов, отмечая лишь, что ни партии, ни парламентскому большинству «ничего серьезного не угрожает».