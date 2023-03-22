Клиника «Вивамед» хочет отказаться от лечения Саакашвили

Клиника «Вивамед» заявила, что сомневается в целесообразности дальнейшего пребывания в ней бывшего президента Михаила Саакашвили и собирается обратится с этим вопросом к пенитенциарной службе, пишет агентство «Новости-Грузия».

В заявлении клиники говорится, что Саакашвили соглашается только на симптоматическое лечение, которое может получать в любом другом учреждении, и выражает недоверие медперсоналу.

«После октября прошлого года пациент отказывается от предложенного курса лечения, особенно если тот или иной препарат или процедура положительно влияют на его субъективные или объективные данные», - утверждает клиника, подчеркивая, что не хочет нести «репутационные потери».

Адвокат Саакашвили назвал заявление клиники, в которой он находится с мая прошлого года, «непонятным». «Что значит – заберите его в другое учреждение, это куда? В колонию, в тюрьму? Это будет смертным приговором в его состоянии», – сказал Хачапуридзе.

Семья Саакашвили сообщила на этой неделе, что его вес снизился до 62 килограммов при росте 195 см. Ранее совет врачей при народном защитнике предупредил, что при весе 52-53 кг ситуация станет необратимой. Гиули Аласания, мать третьего президента Грузии, говорит, что организм Саакашвили отторгает пищу и он принимает ее маленькими порциями.

По информации ТВ «Мтавари», семья Саакашвили все еще ждет официального разрешения Минюста на допуск польских врачей.

Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, в конце февраля заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили и угрозе каскадного развития осложнений, что может привести к летальному исходу.