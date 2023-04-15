Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии

Президент Владимир Зеленский заявил, что жизнь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, зависит от этического решения Грузии. Об этом он сказал в своем видеообращении 14 апреля, сообщает «Европейская правда».

«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то там личного, а чисто от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу», – сказал Зеленский. Он отметил: если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг.

«Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это – единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – сказал президент.

В последнее время состояние здоровья заключенного в Грузии Саакашвили значительно ухудшилось. На саммите ЕС 10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять политика на лечение.

Депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.

В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.