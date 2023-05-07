Даур Буава: Кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут

«Привет, я – абхаз, и, если ты считаешь, что мы – братья, обними меня». Видео с социальным экспериментом публикует в сети Tik tok покинувший Абхазию активист Даур Буава.

Буава надеется, что это видео увидит молодежь Абхазии: «Хорошо было бы, если молодежь Абхазии увидит этот эксперимент, чтобы было понятно, что все, кто говорит, что грузины – враги абхазского народа, лгут».

Даур Буава был обвинен СГБ самопровозглашенной республики Абхазия в «государственной измене» в 2022 году, пишет SOVA.

Свои видео Даур Буава публикует с осени 2021 года. В них он говорит о дружбе грузин и абхазов, о перспективе совместной жизни двух народов.

Напомним, в Абхазии в отношении Даура Буава возбуждено уголовное дело о госизмене. Абхазская прокуратура обвиняет молодого мужчину в том, что в своем TikTok он публиковал ролики с прямыми и скрытыми призывами, направленными «в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Абхазия».

Даур Буава приехал из Ткварчели в Тбилиси в 2021 году.