Папуашвили: Грузия хочет в ЕС, но не может позволить себе обострять отношения с Россией

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия продолжает следовать европейской заявке, но не может себе позволить обострять отношения с Россией.

Так он прокомментировал решение Путина отменить визы для граждан Грузии спустя 23 года и заодно запустить прямые авиарейсы, прерванные Москвой с 2019 года.

Введение и снятие этих санкций - дело России, власти Грузии на это никак не влияли, подчеркнул Папуашвили. По его словам, Грузия не станет территорией, где юридическое или физическое лицо сможет обойти введенные против России международные санкции. В то же время Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России, пишет агентство «Новости-Грузия».

«С одной стороны, мы открыты для международных усилий, которые означают принуждение России к прекращению ее агрессивной войны в Украине путем санкций. С другой стороны, мы не вводим своих дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения. Потому что, Грузия, конечно, по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией. Наши национальные интересы диктуют, чтобы отношения не обострялись», – сказал Папуашвили.