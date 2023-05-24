В Эргнети прошла встреча по вопросам лиц, пропавших без вести 

В селе Эргнети 23 мая состоялась 18-я встреча Координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения людей, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года.

«Обсуждение включало обновленную информацию о прогрессе, достигнутом со времени предыдущей встречи Координационного механизма в сентябре 2022 года, а таже усилия, необходимые для выяснения судьбы лиц, все еще считающихся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами. В дискуссиях подчеркивалась необходимость поиска информации для выяснения судьбы пропавших без вести, в том числе, о возможных местах захоронения, а также о текущих проблемах, связанных с этим процессом», – говорится в пресс-релизе МККК.

В международной организации заявляют, что диалог в рамках Координационного механизма носит сугубо гуманитарный характер.

«Существует общее понимание необходимости продвижения процесса поиска 122 пропавших без вести лиц. С этой целью необходимо более активное участие сторон в поиске и идентификации, а также в поддержке семей пропавших без вести, чтобы процесс продолжался более эффективно и устойчиво», — сказала Карина Свенфельт, координатор МККК по вопросам пропавших без вести и их семей, которая председательствовала на встрече.

Координационный механизм, объединяющий грузинских, югоосетинских и российских участников, был создан под эгидой и при технической поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 2010 году.

Отметим, что в прошлом году в югоосетинских селах установили почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежала семьям пропавших без вести.