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В Эргнети прошла встреча по вопросам лиц, пропавших без вести
В селе Эргнети 23 мая состоялась 18-я встреча Координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения людей, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х годов и августа 2008 года.
«Обсуждение включало обновленную информацию о прогрессе, достигнутом со времени предыдущей встречи Координационного механизма в сентябре 2022 года, а таже усилия, необходимые для выяснения судьбы лиц, все еще считающихся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами. В дискуссиях подчеркивалась необходимость поиска информации для выяснения судьбы пропавших без вести, в том числе, о возможных местах захоронения, а также о текущих проблемах, связанных с этим процессом», – говорится в пресс-релизе МККК.
В международной организации заявляют, что диалог в рамках Координационного механизма носит сугубо гуманитарный характер.
«Существует общее понимание необходимости продвижения процесса поиска 122 пропавших без вести лиц. С этой целью необходимо более активное участие сторон в поиске и идентификации, а также в поддержке семей пропавших без вести, чтобы процесс продолжался более эффективно и устойчиво», — сказала Карина Свенфельт, координатор МККК по вопросам пропавших без вести и их семей, которая председательствовала на встрече.
Координационный механизм, объединяющий грузинских, югоосетинских и российских участников, был создан под эгидой и при технической поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 2010 году.
Отметим, что в прошлом году в югоосетинских селах установили почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежала семьям пропавших без вести.
Другие новости дня
Пригожин: «демилитаризация» сделала украинскую армию одной из сильнейших
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном интервью сказал, что затеянная Россией «спецоперация» привела совсем не к тем результатам, на которые рассчитывала Москва и о которых вначале говорил Путин: Украина стала известной всему миру, а ее армия превратилась в одну из сильнейших на планете.
Как пишет русская служба Би-би-си, Пригожин не упоминает Путина, а по обыкновению нападает на руководство Министерства обороны и всю остальную российскую верхушку.
«Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом – русским языком называю! – обосрались и отошли. Дальше – к Херсону. Обосрались, отошли. После этого – или до этого? уже времена путаются – Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается», – сказал Пригожин.
«Спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Таким образом, денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире [...] Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается денацификации. Теперь – что касается демилитаризации. [...] Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков – [теперь] у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 000 человек, то теперь умеет воевать 400 000 человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот – мы ее хрен знает как милитаризировали», – добавил он.
Евгений Пригожин говорит, что «украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий».
«У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно», – отметил глава ЧВК.
Интервью у Пригожина взял Константин Долгов – бывший пророссийский активист и политтехнолог из Харькова.
Как напоминают специалисты Би-би-си по российской политике, после 2014 года Долгов перебрался в Россию, где долгое время сотрудничал с командой Владислава Суркова, занимавшейся Минскими соглашениями. Когда Сурков был отстранен от этой работы, Долгов перешел в команду политтехнологов, работающих уже на Сергея Кириенко, нынешнего заместителя главы администрации президента России, и какое-то время занимался информационным сопровождением работы нескольких депутатов Госдумы.
Появление именно Долгова как интервьюера в этом ролике, по мнению обозревателей Би-би-си, может говорить о том, что информация о конфликте Кириенко с министром обороны Сергем Шойгу, о котором несколько дней назад заявил Игорь Стрелков (Гиркин), является правдивой.
«Там нет Украины». Зорькин принес Путину карту середины XVII века
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 23 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встречу он принес карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин сказал: «Ну конечно».
«Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину», – заявил Путин.
При этом, как обратили внимание журналисты «Верстки», Крым на этой карте не входит в состав России, полуостров обведён как отдельное государство. В XVII веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империй воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включён только в конце XVIII века. При этом российские власти, оправдывая аннексию Крыма в 2014 году, называли полуостров «исконно русской» территорией.
Кроме того, отметили журналисты, территория, где впоследствии будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.
Издание «Полигон.медиа» пишет, что на карте, которую показал Зорькин, Украина все-таки есть. Она называется «Ukraine pays des cosaques» или «Украина, земля казаков» в переводе с французского. На тот момент она была частью Речи Посполитой.
Путин неоднократно – в том числе и в речи, предшествовавшей началу широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года - рассуждал о том, что Украину якобы создал Владимир Ленин, а до образования УССР её не существовало. Многие историки подвергали критике такую трактовку исторических событий, как в отношении далёкого прошлого, так и XX века, когда после революции 1917 года была создана независимая Украинская народная республика.
Лукашенко объяснил аденовирусом своё недомогание и отсутствие на публике
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко объяснил аденовирусом своё недомогание и отсутствие на публике в течение нескольких дней. По его словам, он перенёс начало болезни на ногах, и у него не было возможности лечиться. Видео с заявлением Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», который ведут сотрудники его пресс-службы.
«Лечится три дня, но поскольку у меня не было возможности лечиться – то в надо в Москву, то в Ленинград, то субботники, то в Гродно, потом Гомель – всё это накопилось», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского авторитарного лидера, умирать он не собирается, а слухи о тяжёлой болезни назвал не более, чем «досужими рассуждениями в мессенджерах и телеграм-каналах».
«Вы еще мучиться со мной будете очень долго», – заявил Лукашенко.
Слухи о болезни Лукашенко появились после его посещения парада в Москве на 9 мая. Тогда он выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с президентом России Владимиром Путиным и другими главами стран СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать – хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он долго не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось.
13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.
Ереван не видит противоречий в заявлениях Тбилиси по грузоперевозкам
Министерство экономики Армении не видит причины опровергать заявления грузинской стороны о нерегулярности грузоперевозок Батуми-Новороссийск. В министерстве Радио Азатутюн сообщили, что до сих пор по морю были осуществлены две пробные перевозки грузов.
Их планируют сделать регулярными – один рейс в неделю, конкретных сроков пока не указывают. 22 мая ведомство сообщило, что дан старт морским грузоперевозкам Батуми-Новороссийск. В Грузии в ответ заявили, что эти два рейса не были регулярными.
23 мая спикер парламента Грузии заявил, что новости о возобновлении регулярного морского сообщения с Россией – просто фейк.
Министерство экономики Армении, по сути, не видит противоречий между заявлениями грузинской стороны и своими собственными.
Лефортовский суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Лефортовский суд Москвы продлил арест журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу до 30 августа. Заседание проходило в закрытом режиме и продлилось менее часа. Срок ареста Гершковича истекал 29 мая.
Как сообщает телеканал «Дождь», на суд приехали родители журналиста Элла Милман и Михаил Гершкович, они прибыли из США. «Интерфакс» отмечает, что родственники журналиста были в здании суда, но на заседание их не допустили, так как дело содержит материалы с грифом «секретно».
Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО «Лефортово». ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.
Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несет в Украине ЧВК «Вагнер».
Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.
В Грозном на митинг против сожжения Корана согнали бюджетников
В Чечне на митинг против акции по сожжению Корана в Волгограде согнали студентов и работников бюджетных организаций. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщили сразу несколько жителей города. Видео сожжения священной для мусульман книги напротив мечети в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая.
Митинг в Грозном начался днем 23 мая на площади рядом с Домом печати. Акции с «оскорблением чувств верующих» в России финансируются украинскими и западными спецслужбами, заявил выступавший там председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Никаких доказательств этому он не привел.
Собравшиеся держали портреты Рамзана Кадырова и плакаты с надписями «Не трогать священное писание!», «Моя религия – моя жизнь» и другие. Всего в митинге, по информации чеченских властей, участвовали 60 тысяч человек. Независимых оценок этим данным нет.
В беседе с сайтом Кавказ.Реалии студентка одного из вузов Грозного собщила, что утром на первой паре объявили, что «нужно обязательно прийти к двум часам к Дому печати». Сотрудник одного из министерств отметил в разговоре с редакцией, что коллеги не понимали, чему посвящен митинг, на котором они должны присутствовать.
Разнарядку получили и школы по всей Чечне, а также учреждения дополнительного образования. Они должны были прислать по несколько человек (скриншоты рассылок есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии).
Также утром 23 мая в мечети «Сердце Чечни» собрались тысячи верующих, чтобы выразить протест против сжигания Корана, сообщили местные СМИ.
- Обвиняемый по делу об оскорблении чувств верующих - 19-летний волоградец Никита Журавель. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на два месяца - до 20 июля. Во время заседания Журавель, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок «очень плохим».
- По версии следствия, Журавель сжег священную книгу мусульман, находясь в районе Соборной мечети в Волгограде. Приводятся слова обвиняемого о том, что он сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Кроме того, Журавель якобы рассказал, что занимался видеосъемкой военных объектов. Реакция Киева на эти утверждения не приводилась.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело о сожжении Корана в Волгоградской области следователям из Чечни. Поводом к этому якобы являются «многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».
Генпрокуратура Литвы запросила в Тбилиси информацию о гибели Ани Янушайтите
Генеральная прокуратура Литвы взяла под контроль расследование гибели в Тбилиси 12-летней Ани Янушайтите и уже связалась с грузинской стороной, сообщил портал Delfi.lt.
Девочка была обнаружено в ночь на 17 марта в спальном районе Диди Дигоми после нескольких часов поисков, в кустах на заброшенном пустыре между корпусами, в 200 метрах от своего дома. В тот момент, когда приехала скорая, она еще дышала, но вернуть ребенка к жизни не удалось.
Ани Янушайтите имела двойное гражданство Литвы и Грузии, семья последние годы жила в Тбилиси.
По сообщению литовского медиа-портала, генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене связалась с Генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе. Также отмечается, что посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра на основании просьбы семьи ребенка связывался с прокуратурой Литвы и просил подключить к делу литовских экспертов. В итоге была достигнута договоренность о приезде в Тбилиси судебно-медицинского эксперта и следователя.
«Они ознакомились с материалами уголовного дела, явных пробелов ни в затягивании следствия, ни в следственном процессе не было», - пишет Delfi.lt на основе информации, запрошенной у Генеральной прокуратуры Литвы.
По информации агентства «Новости-Грузия», семья Ани и их адвокаты на этом этапе просят привлечь литовских экспертов к процессу проведения комплексной экспертизы, считая недостаточной экспертизу в Грузии.
Родители девочки уверены, что ее убили и заявляют, что не остановятся, пока не узнают правду и виновные не будут наказаны. По заключению медэкспертизы, на теле девочки были зафиксированы 39 повреждений различного характера и тяжести, полученных при жизни – ушибы и порезы на лице, руках, ногах и спине. Родители добавляют, что одежда была порвана, а одна сережка была вырвана из уха.
МВД Грузии начало расследование по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах, и следствие по этой статье продолжается до сих пор. Но одновременно не прекращаются слухи, что дело может быть переквалифицировано, так как есть версия, что ребенок умер от асфиксии в момент рвоты после приема пищи.
Мать Ани называет эту версию абсурдной и сама пытается найти ответы на вопросы. На этой неделе женщине самой удалось найти свидетеля, которого полиция искала полтора месяца. Она опубликовала в соцсетях фотографии двух мужчин, которые попали на камеры видеонаблюдения недалеко от места происшествия и могли что-то видеть – один из них отозвался, и сам написал матери девочки.
Одновременно отец Ани говорит, что во время поисков его дочери в районе был замечен подозрительный человек. Очень худой мужчина уходил быстрым шагом и отбежал, когда его попытались спросить, не видел ли он девочку. «Теперь я думаю, что это был убийца, потому что мы встретились около 23:45, он шел со стороны тех самых кустов, он нервничал, торопился. Как он убегает видно издалека на камерах видеонаблюдения», – заявил отец Ани литовским журналистам.
Адвокат семьи говорит, что список из 30 вопросов по ходу расследования направлен в прокуратуру, они переадресованы в Национальное бюро экспертизы. Главное, чего сейчас добивается семья – заключения о том, что могло стать причиной травм на теле девочки и причиной рвоты, которая началась у нее за некоторое время до смерти.
В Белгородской области закончен режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции в Белгородской области, введенный после проникновения в регион вооруженной группировки с территории Украины, отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Специальный режим был установлен 22 мая после нападения вооруженных людей на несколько приграничных с Украиной сел. По последним данным властей, ранения получили 12 человек.
Гладков также рассказал о гибели двоих человек. Местная жительница 1941 года рождения умерла во время эвакуации. Житель села Козинка, судя по сообщению Гладкова, мог погибнуть при обстреле. Издание «База» пишет, что причиной смерти стало осколочное ранение.
Минобороны России отчиталось о гибели 70 человек из группы, проникшей на территорию Брянской области. О потерях среди российских военных официальных данных нет. По информации «Коммерсанта», погибли двое военнослужащих, четверо получили осколочные ранения. Оперативно подтвердить эти данные не представляется возможным.
Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.
В телеграм-каналах, связанных с РДК и «Свободой России», днем 23 мая говорилось, что операция не завершена, а у российской стороны нет ресурсов для реагирования на военные кризисы.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил 22 мая, что идет операция по созданию «зоны безопасности» в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве «с интересом следят» за событиями, но не имеют к ним «непосредственного отношения».
В Тбилиси открыли памятник герою войны в Абхазии
Бюст Национального героя Грузии, генерала Гено Адамия сегодня, 23 мая официально открыли на Площади Героев в Тбилиси.
На церемонии присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
«Гено Адамия продолжал сражаться в составе 23-й бригады даже после падения Сухуми. Он героически пал в этой битве. Еще раз низкий поклон героям. Мы должны хорошо объяснить нашим детям, что значит любить страну. Что это были за люди и как они защищали честь Родины», – заявил Каладзе.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Гено Адамия (8 марта 1936 — 28 сентября 1993) — генерал-майор, участник абхазской войны 1992—1993 годов.
С началом абхазской войны сформировал добровольческий отряд из числа местных жителей, который позднее стал 23-й механизированной бригадой в составе 2-го армейского корпуса Вооружённых сил Грузии.
Погиб 28 сентября 1993 года, в последние дни войны в Абхазии, в бою в районе моста Келасури, при попытке организовать контратаку после падения Сухуми.
Тело Гено Адамия было выдано абхазской стороной в ноябре того же года, он похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси.
Правозащитники: Армения может экстрадировать в Россию уроженца Чечни
Суд Армении рассмотрит вопрос об экстрадиции в Россию этнического чеченца Салмана Мукаева – в январе 2021 года его пытали силовики из-за подозрений в гомосексуальности. На родине против него возбудили дело о незаконном хранении оружия – правозащитники считают преследование Мукаева незаконным.
Представительница кризисной группы «СК SOS» Александра Мирошникова рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии, что Мукаев два года живет в кризисной квартире, но из-за объявления в розыск в России власти Армении отказываются выпускать его в Европу, где чеченцу готовы предоставить политическое убежище.
«Если суд вынесет решение об экстрадиции, мы готовы обжаловать его в Европейском суде по правам человека», – добавила правозащитница. При этом в организации подчеркнули, что в отношении Мукаева обвинения кадыровцев в гомосексуальности являются ложными, так как он не относится к ЛГБТ-сообществу.
Салман Мукаев был задержан чеченскими правоохранителями в 2020 году по подозрению в гомосексуальности. Во время задержания его пытали током, избивали и душили пакетом. Под пытками молодой человек оговорил себя, сообщив о сексуальной связи с другом. Силовики потребовали от него сотрудничать с ними, знакомясь на сайтах с другими геями, которых нужно заманивать на специальную квартиру. Задержанному угрожали возбуждением уголовного дела, заставив подписать чистые листы.
- Мукаеву также удалось зафиксировать побои: у него не было кожи на фалангах мизинцев, был ушиб мягких тканей головы и отечность в области затылка. После этого он подал заявление в Следственный комитет, но, как пишет «Новая газета», дело возбуждать не стали.
- В октябре 2021 года Салман Мукаев оказался под угрозой выдачи России. Он пытался бежать в Европу через Армению, но на одном из пунктов пограничного контроля Мукаева остановили – силовики заявили, что он находится в федеральном розыске по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Армения тогда рассматривала вопрос о предоставлении убежища Салману Мукаеву.
- В апреле этого года ряд российских правозащитных организаций направил в ООН доклад о системных нарушениях прав человека на Северном Кавказе. Документ подан в рамках процедуры универсального периодического обзора. В числе авторов доклада наряду с российской «Правовой инициативой» и Центром защиты прав человека «Мемориал» была «CК SOS».
Стрельба в Абхазии: один человек убит, ранен 12-летний ребенок
В Сухуми на пересечении улиц Сахарова и Ардзинба произошло убийство. Информацию агентству «Апсныпресс» подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия Рада Сангулия.
По её словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства уточняются.
По информации абхазских телеграм-каналов, убитый – молодой репатриант, прибывший из Турции. Во время стрельбы ранение в ногу получил 12 летний подросток. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
В абхазском МВД инцидент пока не комментировали.
Орбан заявил, что Украина не выиграет войну. Ему ответили в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия. Об этом Орбан заявил в интервью Bloomberg.
«Моей позицией, позицией Венгрии с самого начала было, что эта война является провалом дипломатии, ее никогда не должно было быть. Глядя на то, что происходит на передовой, для нас очевидно: решение на поле боя не работает. Вы правильно сказали, что Россия вторглась в Украину. Но вопрос не в том, кто к кому вторгся, вопрос в том, что будет на следующее утро. На следующее утро, и это является фактом, умрет еще больше и больше людей. Нет шансов для победы ни для одной из сторон. Это война, которая лишает многих людей жизни, не давая результата», – заявил Орбан.
Он добавил, что эмоционально война «трагична», и сердца венгров «с украинцами». Венгрия, по словам Орбана, понимает, «как много страдают украинцы», передает «Европейская правда».
«Но я говорю как политик, который должен спасти жизни... Самое важное для международного политического сообщества – спасти жизни, особенно когда вы убеждены, так же, как я, что нет никаких шансов выиграть эту войну», – сказал Орбан.
На уточняющий вопрос, действительно ли он убежден, что Украина не способна выиграть войну, Орбан ответил утвердительно.
Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя слова Орбана, заявил, что позицию венгерского премьера поддерживают только в Кремле, а Украина намерена освободить все оккупированные Россией территории.
«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя агрессию России против Украины, заявил, что неважно кто к кому вторгся. Он убежден, что Украина не сможет выиграть войну. В Кремле должны радоваться: глава венгерского правительства снял ответственность России за ее агрессию против Украины», – отметил Николенко.
Он напомнил, что те же самые европейские политики утверждали в прошлом году, что Украина не имеет шансов продержаться больше, чем 72 часа.
«Они ошиблись тогда, ошибаются и сейчас. В отличие от сторонников капитуляции перед врагом без сопротивления, украинцы продолжат бороться до полного освобождения своих территорий от российской оккупации. Это является единственным путем не только для восстановления мира в Украине, но и обеспечения безопасности всей Европы», – говорится в комментарии.
Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала очередной транш на 500 млн евро из Европейского фонда мира, который поддерживает Украину оружием. Причина – объявление Украиной банка OTP Bank «спонсором войны».
Минобороны России заявило о блокировании зашедших в Белгородскую область
В Грайворонском округе Белгородской области днём 23 мая продолжается операция российской армии против военных из сформированных в украинских войсках Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России».
Министерство обороны России заявило, что убило 70 участников нападения, часть блокировала, а часть «рассеяла». Эти оценки не поддаются быстрой верификации в условиях войны. О потерях с российской стороны не сообщалось.
Москва утверждает, что уничтожены четыре бронеавтомобиля и пять пикапов зашедших в Белгородскую область формирований. На момент публикации был показан только один захваченный International MaxxPro американского производства.
Российские телеграм-каналы при этом пишут, что «противник закрепляется на КПП (Грайворон – ред.), возводит инженерные сооружения».
Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, отметил он.
Одна из жительниц округа 1941 года рождения умерла во время эвакуации, заявил Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Шесть человек ранены.
По словам губернатора, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Российские СМИ утверждают, что группа атаковавших рассеяна и «прячется в лесах». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной продолжается, «чтобы не допускать такого впредь» (перед российским вторжением ничего подобного на границе с Украиной не происходило — ред).
Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.
О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе.
Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.
- Часть жителей приграничных районов Белгородской области покинула свои дома, но массовой эвакуации населения не проводится, утверждают местные власти. Вместе с тем последний звонок в белгородских школах, запланированный на 23 мая, пройдёт в дистанционном формате.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что идёт операция по созданию "зоны безопасности" в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве "с интересом следят" за событиями, но не имеют к ним "непосредственного отношения".
- Утром 23 мая российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия после боёв в Белгородской области.
Премьер-министр Грузии обратился к жителям Абхазии
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что сегодня, 23 мая, с благословения главы Грузинской православной церкви, в Грузии отмечается «Апхазетоба» – День Абхазии.
Глава грузинского правительства обратился к жителям Абхазии, отметив, что сегодня главное – восстановление доверия.
«Поздравляю всех, в первую очередь, наших абхазских соотечественников с этим днем.
Политическая команда «Грузинской мечты» предложила абхазским братьям новый подход – политику примирения и восстановления доверия. Одной из главных целей власти перед восстановлением территориальной целостности страны, является достижение доверия.
У нас одна и та же история и культура, одни и те же ценности и стремление к лучшему будущему для наших детей. Именно это вселяет в нас надежду на то, что восстановление взаимного уважения, доверия и дружбы сделает нас сильной, единой, развитой и европейской страной.
Еще раз, поздравляю всех с Днем Абхазии. Желаю мира и развития нашей родине — Грузии», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в 2013 году выступил с инициативой ежегодно 23 мая отмечать День Абхазии. «Апхазетоба» приурочено к дню памяти святого апостола Симона Кананита. Согласно преданию, он проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии и на территории Абхазии.
На три югоосетинские партии составили административные протоколы
В Южной Осетии составили протоколы об административных правонарушениях в отношении трех политических партий, сообщили в Минюсте самопровозглашенной республики.
Речь идёт о партии «Ныхас», которую ранее возглавлял действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев; «Единой Осетии», которая поддерживает бывшего президента Анатолия Бибилова; партии «Единство», не представленной в югоосетинском парламенте текущего созыва.
В Минюсте заявили, что партии нарушили сроки «представления заверенных налоговым органом копий сводных финансовых отчетов и финансовых (бухгалтерских) отчетов региональных отделений политической партии)». По информации ведомства, материалы дел направлены для рассмотрения в суд.
Ранее министерство юстиции планировало обратиться в Верховный Суд для приостановления деятельности «Единой Осетии», после чего партия представила в ведомство сводный финансовый отчет.
Глава разведки ФРГ: Россия всё ещё в состоянии вести долгую войну
В структуре российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным пока нет никаких видимых трещин, заявил глава внешней разведки ФРГ Бруно Каль, не исключив одновременно, что система может разрушиться.
Выступая накануне в Академии по политике безопасности в Берлине, глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Каль сказал, что несмотря на отдельную критику, к примеру, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких указаний на то, что система в России зашаталась или разрушается, однако это также не исключено.
Каль подчеркнул, что Россия по-прежнему в состоянии вести войну на долгосрочной дистанции, призывая новобранцев. То же самое касается вооружения и боеприпасов. Поэтому, с точки зрения главы внешней разведки ФРГ, нельзя говорить об ослаблении или внезапном прекращении военных действий.
Как отметил Бруно Каль, в том что касается эффективности вооруженных сил России "некоторые слабые пункты" есть, но если Запад не будет организованно поддерживать Украину и помогать ей сопротивляться, путинская стратегия по затягиванию войны и ставка на количественное материальное превосходство может увенчаться успехом.
На вопрос, когда BND узнала о том, что Россия собирается напасть на Украину, Каль ответил, что приблизительно за две недели до начала войны германская разведка определила обстоятельства, или, как он выразился "феномены, которые не могли интерпретироваться по-другому". Каль отверг критику, связанную с утверждениями, что США и Великобритания пришли к выводу о возможности нападения раньше, чем BND. По его словам, американские и британские коллеги предсказали возможность войны на основании критериев, которые они наблюдали. Германская внешняя разведка исходила в большей степени из того, что решение о нападении в конечном итоге будет принимать Путин. Российский президент поставил это в зависимость от многих других факторов, которые состояли не только "в подсчете ракет и танков", отметил в выступлении руководитель германской спецслужбы.
Фитнес-модель записала извинения после откровенной съёмки в Дагестане
19-летняя блогер из Москвы Арина Вольфсон извинилась на видео за откровенную фотосессию на фоне гор в Дагестане. Ранее её фотография топлесс подверглись резкой критике местных жителей, посчитавших их нескромными. Вольфсон заявила о принятии ислама и переезде в Махачкалу.
Вольфсон — студентка Первого Московского государственного медицинского университета. 21 мая Вольфсон удалила опубликованные фотографии из Дагестана, заявив об угрозах, поступающих в её адрес, передаёт Кавказ.Реалии. Позже она выложила видео в платке, где повторяет аят из 47 суры Корана. В инстаграме она написала, что приняла ислам, заявив, что шла к этому «в течение года».
Похожие ситуации с туристами в республике возникают регулярно. В республиках, где преобладают мусульмане, местные власти выпускали официальные дресс-код для туристов. В прошлом году в Махачкале и туристических местах Дагестана появились листовки с изображением нежелательного внешнего вида и поведения.
Под Белгородом продолжается операция против вторгшихся вооружённых групп
В Грайворонском округе Белгородской области продолжается операция по освобождению территории от перешедшей накануне границу военных из сформированных в украинских войсках Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Об этом сообщил утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. Местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, отметил он.
Одна из жительниц округа 1941 года умерла во время эвакуации, заявил Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Шесть человек ранены.
По словам губернатора, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Российские СМИ утверждают, что группа атаковавших рассеяна и «прячется в лесах». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной продолжается, «чтобы не допускать такого впредь» (перед российским вторжением ничего подобного на границе с Украиной не происходило — ред).
Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.
О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе.
Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.
- Часть жителей приграничных районов Белгородской области покинула свои дома, но массовой эвакуации населения не проводится, утверждают местные власти. Вместе с тем последний звонок в белгородских школах, запланированный на 23 мая, пройдёт в дистанционном формате.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что идёт операция по созданию «зоны безопасности» в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве «с интересом следят» за событиями, но не имеют к ним «непосредственного отношения».
- Утром 23 мая российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия после боёв в Белгородской области.
Госдеп напомнил Грузии о риске санкций из-за авиасообщения с РФ
Государственный департамент США вновь выразил обеспокоенность из-за восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
«Многие западные страны, в том числе США, запретили российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Нас беспокоит восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что компании в аэропортах Грузии могут оказаться под угрозой санкций. Мы, все западное общество, дистанцировались от этого режима, сейчас не время расширять отношения с Россией», – заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Как сообщают СМИ, речь идет о компаниях, которые обслуживают российские авиакомпании в грузинских аэропортах. Ранее стало известно, что наземное обслуживание рейсов российской авиакомпании «Азимут» в Тбилиси будет обеспечивать недавно созданная грузинская компания Aero Handling Georgia. У компании два учредителя. Контрольный пакет, 60%, у Давида Кварацхелия – сына прокремлевского политика, лидера партии «Нейтральная Грузия» Валерия Кварацхелия. Вторым учредителем компании является Давид Цивцивадзе. Согласно единому списку избирателей, Цивцивадзе и учредитель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили зарегистрированы в Тбилиси по одному адресу.
На данном этапе полеты в Грузию выполняет российская авиакомпания «Азимут». Кроме того, компания Red Wings со 2 июня начинает выполнять рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. По маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси рейсы выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways.
«Неприемлемы и ничтожны»: карабахские депутаты о заявлениях Пашиняна
Любое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Нагорного Карабаха, право его народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас, вечером 22 мая заявили депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В Степанакерте (Ханкенди) говорят, что заявление Пашиняна, в котором он подтвердил свою готовность включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана, вызвало «ярость и негодование в Республике Арцах».
«Фактически, этим обязательством Никол Пашинян грубо нарушает закрепления Декларации о независимости и Конституции Республики Армения касательно Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в частности, императивное положение постановления Верховного Совета Республики Армения от 8-го июля 1992 года о том, что «любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана, считается неприемлемым для Республики Армения.
Вновь подтверждаем, что статус Арцаха уже определен всенародным волеизлиянием 10 декабря 1991 года и ни одна власть не вправе его изменить.
Любое заявление Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас. Арцах никогда не откажется от неуклонного пути своей борьбы», – говорится в заявлении.
Карабахские парламентарии подчеркивают, что, будучи «глубоко обеспокоенными нависшей реальной опасностью», они призывают все армянство «не допустить катастрофических шагов властей Республики Армения по уступке Азербайджану части армянской Родины – Республики Арцах и суверенных территорий Республики Армения под видом анклавов, что неизбежно приведет к потере армянской государственности».
«В то же время обращаемся к бывшим и действующим президентам Республики Армения и Республики Арцах с призывом осудить заявления, сделанные Николом Пашиняном 22 мая 2023 года. В противном случае мы будем рассматривать ваше молчание как знак согласия с премьер-министром Республики Армения», – говорится в заявлении Национального собрания Нагорного Карабаха.
Как пишет Радио Азатутюн, бывший президент Армении Серж Саргсян, а также бывшие руководители Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян уже отреагировали на призыв карабахских парламентариев, отметив неприемлемость заявлений Пашиняна.
- Накануне премьер Армении подтвердил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Он добавил, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку.
WSJ: НАТО готовит соглашение о поставках вооружений Украине
Страны-члены НАТО рассматривают возможность заключения долгосрочного договора с Украиной, в рамках которого Киев будет получать западные вооружения и военные технологии, сообщил в интервью газете Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда.
Ранее президент США Джо Байден и другие западные лидеры говорили о том, что отношения НАТО и Украины могут строиться по образцу американо-израильских отношений в области безопасности. В данный момент между США и Израилем заключено соглашение, предусматривающие многомиллиардные поставки американских вооружений в течение десяти лет. При этом США не брали обязательств помогать Израилю в случае внешней агрессии.
Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома, пишет о том, что западные союзники пытаются выработать формулу взаимодействия с Украиной, которая позволит оказывать ей долгосрочную поддержку в области безопасности, исходя из тезиса о том, что Украина скорее всего не станет членом НАТО в ближайшие годы. Подобное соглашение должно лишить Кремль надежды на то, что затяжная война в его интересах, что с течением времени западная поддержка Украины уменьшится.
«Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и эти действие этих гарантий не закончится по прошествии времени», – говорит в интервью газете Анджей Дуда.
Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года будет объявлено о создании совета Украина-НАТО. У Киева будет право собирать заседания совета и обращаться с запросами о помощи к странам-членам НАТО. Непосредственными участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности должны стать США, Великобритания, Франция и Германия.
Несмотря на настойчивые призывы Украины начать процесс ее приема в НАТО, западные столицы не скрывают, что ее прием в НАТО не возможен в ближайшее время. Как подчеркнул в интервью Wall Street Journal президент Польши, что прием Украины в НАТО невозможен пока на ее территории идет война, но вторжение России открыло Киеву дорогу в НАТО.
В Белгороде, по сообщениям источников, произошел взрыв
В центре Белгорода произошел взрыв, сообщил телеграм-канал «Медиазона». Дорогу у здания областного управления ФСБ перекрыли машины силовых ведомств и пожарных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не комментировал взрыв в Белгороде, но сообщил о вечерней атаке дронов на административное здание в поселке Борисовка и два частных дома в Грайвороне, пострадавших нет. Эта информация пока не подтверждена из других официальных и независимых источников.
Би-би-си обращает внимание на то, что несколько телеграм-каналов сообщили о взрыве в здании Управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишут со ссылкой на местные паблики украинский канал censor.net, антивоенная SOTA и прокремлевская Readovka, российский провоенный канал «Рыбарь», ссылающийся на свои неназванные источники и еще несколько «военкоров». Официального подтверждения этих сведений на момент написания новости нет.
Управление ФСБ по Белгородской области располагается в трехэтажном сером здании по адресу ул. Преображенская, 47. Censor.net разместил фотографии, а Readovka – видео пожарных машин вокруг похожего здания.
В Белгородской области в понедельник был введен режим «контртеррористической операции». Запрещено распространение любой информации, кроме выпущенной официальными источниками.
- Бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) объявили, что в третий раз пересекли границу России и Украины. Они опубликовали три видео на фоне указателей с названиями сел в Белгородской области. Позднее местные власти сообщили, что утром на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, и на российской границе ведутся бои с бойцами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, Украина не имеет к происходящему «никакого отношения».
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы к 1 июня передадут Бахмут войскам Минобороны России и отправятся в тыл на переформирование.
- В Госдепартаменте США в ответ на вопросы о Белгороде говорят, что не поощряют Украину к нападению на российскую территорию, но напоминают, что агрессор – Россия.
Экс-кандидат в президенты Турции призвал голосовать за Эрдогана
Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган от «Альянса предков», набравший в первом туре 5% голосов, предложил своим избирателям поддержать действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает издание Hurriyet.
Оган объявил о поддержке Эрдогана после личной встречи с ним. По данным Hurriyet, в обмен на поддержку Оган, в частности, потребовал от Эрдогана не изменять ряд статей Конституции, бороться против всех террористических организаций, а также постепенно депортировать сирийских беженцев.
«Альянс предков» - крайне правая коалиция.
Президентские выборы в Турции состоялись 14 мая. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей. Главный соперник действующего президента, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 45% голосов. Так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, в стране назначен второй тур голосования. Он пройдет 28 мая.
По мнению наблюдателей, после призыва Огана к своим сторонникам проголосовать за действующего президента, шансы Эрдогана на победу во втором туре увеличиваются.
«Верстка»: в боях за Бахмут ЧВК «Вагнер» потеряла больше 500 человек
В боях за Бахмут ЧВК «Вагнер» потеряла больше 500 человек, реальные потери могу быть в десятки раз больше. Самыми кровопролитными для группы были стали первые зимние месяцы. Об этом сообщает «Верстка».
Издание проанализировало сообщения в чатах родственников наемников ЧВК и определило, в какие временные промежутки чаще всего группа несла потери. Журналисты также сопоставили эту информацию со сводками американского Института изучения войны, восстановили ход боев за город и выяснили, какие именно боевые операции стали самыми кровопролитными для наемников.
По данным «Верстки», рост смертности в рядах ЧВК наблюдался в декабре прошлого года. В этом месяце сообщения о том, что их родственник умер в составе ЧВК, близкие погибших оставляли в два с половиной раза чаще по сравнению с ноябрем.
Большое число потерь пришлось на 8 декабря (13,1%). В этот день пророссийские блогеры сообщали, что ЧВК «Вагнер» защищала захваченный населенный пункт Яковлевка. Остальные случаи гибели членов группировки были равномерно распределены в течение месяца.
В январе, судя по сообщениям родственников, общее число смертей в ЧВК, более чем в три раза превышало декабрьские показатели, утверждает «Верстка».
Наиболее кровопролитными стали вторая и третья недели. На этот период пришлось около 54% всех смертей, следует из сообщений родственников членов ЧВК. В этот период ЧВК «Вагнер» вела бои за Соледар. Параллельно с этим продолжались бои за Бахмут.
С конца третьей недели января, судя по наблюдениям ISW, Минобороны постаралось дистанцироваться от ЧВК Вагнера и начало выделять группировку в своих отчетах как добровольцев штурмовых отрядов, хотя раньше ведомство не делало этого.
- Бахмут – районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжелые потери. Город сильно разрушен.
- 21 мая Минобороны России объявило о взятии Бахмута (в сводках город называют Артемовском) под свой контроль. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных российской армии со взятием города. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе по-прежнему остаются украинские войска.
- Как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам основатель ЧВК Евгений Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения – к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.
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