МВД Грузии начало расследование по фактам последних нападений

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщают: расследование по факту нападения на Зураба Джапаридзе начато по статье 126 УК Грузии «насилие».

По этой же статье начато расследование инцидента произошедшего в ТГУ, где в результате нападения, предположительно, членов молодежного крыла «Грузинской мечты», пострадал студент Лука Швелидзе, пишет SOVA.

Что касается инцидента произошедшего в клинике, куда был доставлен Лука Швелидзе, расследование данного факта начато по статье 353 УК Грузии «Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок».

В МВД утверждают, что Лука Швелидзе и его родственники напали на сотрудника правоохранительных органов, приехавшего в клинику для допроса пострадавшего студента. После инцидента Лука Швелидзе заявил, что человек, вошедший с ним в палату, не представился сотрудником полиции и угрожал ему оружием, по его утверждениям человек находилось в состоянии алкогольного опьянения.