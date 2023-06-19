Бастующие шахтеры прибыли из Чиатуры в Тбилиси

В Тбилиси из города Чиатура на западе Грузии прибыли бастующие шахтеры. Они проводят акцию у здания грузинского парламента. На месте собрались поддерживающие их граждане, активисты, сотрудники неправительственных организаций.

Напомним, что шахтеры требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и возвращения к прежнему рабочему графику.

Georgian Manganese согласилась повысить зарплаты лишь на 5%. Гендиректор компании Лаша Тутберидзе говорит, что её убыток составляет приблизительно 12 млн долларов, а для повышения зарплат, как того требуют сотрудники, необходимо еще 10 миллионов.

Ранее участники акции в Чиатуре нанесли себе увечья – один из них порезал себе руки, другой зашил глаза, третий зашил себе рот. Часть шахтеров объявила голодовку.

К переговорам между бастующими их работодателем подключены Минздрав Грузии и местные власти.