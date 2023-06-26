В Тбилиси прокомментировали заявление главы МИД Украины

Представители партии «Грузинская мечта» ответили на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что «Грузия развивается в неправильном направлении».

«Наша дружба крепка и наша поддержка в отношении Украины и украинского народа искренняя. Во время российской военной агрессии в Украине, когда украинский народ находится перед тяжелым вызовом, мы не намерены рассматривать вопросы и отвечать на комментарии, которые делаются в адрес Грузии несправедливо. Но хочу отметить, что то, как развивается Грузия, – можно рассмотреть в призме объективности», — заявил один из представителей партии власти Арчил Талаквадзе.

Как пишет SOVA, глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили, комментируя слова Дмитрия Кулебы, была построже в своей оценке и заявила, что то, как развивается страна, судить только грузинскому народу.

«То, каким путем развивается Грузия, оценивать грузинскому народу. Это решает грузинский народ. И не считаю, что у украинских властей была такая возможность или право критиковать результаты и пути развития Грузии, осудить наше правление. Отношения Грузии и Украины основываются на крепкой дружбе, и подобные заявления не изменят основы между двумя странами», – говорит Мака Бочоришвили.

В свою очередь, представители оппозиции заявляют, что своей политикой власти Грузии питают «режим Путина».

«Грузия помогает России обходить санкции, установленные Западом. Показательно заявление таможенной службы России, где было сказано, что вот Грузия, которая помогает нам обходить санкции. Какая продукция передвигается по КПП «Верхний Ларс» – лучше всего знают в Киеве», – говорит представитель главной оппозиционной силы «Единое национальное движение» Петре Цискаришвили, вспоминая слова российского чиновника о том, что блокада, устроенная Западом, успешно прорвана.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что «грузинскому народу решать, какую страну они хотят построить», отметив, что Грузия развивается в неправильном направлении.