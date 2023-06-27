Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Цхинвали

Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности пройдет 11–12 июля. Сопредседатели дискуссий в преддверии переговоров уже провели встречи в Москве и Тбилиси. Сегодня, 27 июня они посетили Цхинвали.

Глава югоосетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев на встрече заявил о необходимости «вносить на повестку дня вопросы о делимитации и демаркации границы».

«Это был бы очень большой вклад в укрепление стабильности и безопасности в Кавказском регионе. Именно на границе, как мы знаем, возникают проблемные ситуации, которые несут собой риск определенной эскалации», – сказал Кочиев.

Он указал, что ситуация в регионе «характеризуется стабильностью» со времени проведения последней встречи в Женеве в апреле текущего года.

«Серьезных происшествий на границе не отмечалось, хотя были моменты, вызывающее определенные опасения», – уточнил он.

По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар выразил надежду, что переговоры пройдут продуктивно и конструктивно. Он отметил, что для всех участников дискуссии будет полезно проявить гибкость, желание слушать друг друга.

«Учитывая обстановку, скорее всего, не получится достигнуть больших результатов. Но очень важно, чтобы этот раунд состоялся, чтобы у нас была возможность обсудить текущее положение дел и услышать друг друга», – заметил Тойво Клаар.

Отметим, что завтра сопредседатели Женевских дискуссий проведут встречи в Сухуми.