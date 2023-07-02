Президент Грузии – о гомофобных заявлениях представителей «Грузинской мечты»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала гомофобные заявления представителей «Грузинской мечты», в частности, и заявление премьер-министра, которое Ираклий Гарибашвили сделал во время представления годового отчета о работе правительства страны в парламенте Грузии.

Глава государства отметила, что это «неприемлемо» и что подобная риторика является вызовом на пути евроинтеграции страны, пишет SOVA.

«Я уже говорила, что одним из вызовов на пути европейской интеграции является, скорее, риторика, чем конкретные шаги. Эта риторика невероятна – она обостряет все. Это сразу резонирует в ЕС, потому что сегодня их внимание приковано к нам – даже если это сказано на грузинском, они все очень хорошо понимают.

Риторика должна быть изменена, потому что это неприемлемо для страны, у которой есть не только претензия, но и европейское прошлое. И все поколения которой исходили из того факта, что европейские ценности были нашими ценностями. Что касается ЛГБТ, то у нас это - кинто», - заявила президент во время встречи со СМИ накануне, 1 июля.

Глава государства также отметила, что в случае, если партия власти будет принимать закон о регулировании пропаганды ЛГБТК+, то она готова наложить вето.

Отметим, с 1 по 8 июля в Тбилиси в закрытом формате проходит неделя Tbilisi Pride.

30 июня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили предложил запретить ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне. А ранее глава правительства обвинил сеть ресторанов McDonald’s в распространении «аморальной и неприемлемой» пропаганды.