Президент Грузии – о гомофобных заявлениях представителей «Грузинской мечты»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала гомофобные заявления представителей «Грузинской мечты», в частности, и заявление премьер-министра, которое Ираклий Гарибашвили сделал во время представления годового отчета о работе правительства страны в парламенте Грузии.
Глава государства отметила, что это «неприемлемо» и что подобная риторика является вызовом на пути евроинтеграции страны, пишет SOVA.«Я уже говорила, что одним из вызовов на пути европейской интеграции является, скорее, риторика, чем конкретные шаги. Эта риторика невероятна – она обостряет все. Это сразу резонирует в ЕС, потому что сегодня их внимание приковано к нам – даже если это сказано на грузинском, они все очень хорошо понимают.
Риторика должна быть изменена, потому что это неприемлемо для страны, у которой есть не только претензия, но и европейское прошлое. И все поколения которой исходили из того факта, что европейские ценности были нашими ценностями. Что касается ЛГБТ, то у нас это - кинто», - заявила президент во время встречи со СМИ накануне, 1 июля.
Глава государства также отметила, что в случае, если партия власти будет принимать закон о регулировании пропаганды ЛГБТК+, то она готова наложить вето.
Отметим, с 1 по 8 июля в Тбилиси в закрытом формате проходит неделя Tbilisi Pride.
30 июня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили предложил запретить ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне. А ранее глава правительства обвинил сеть ресторанов McDonald’s в распространении «аморальной и неприемлемой» пропаганды.
Форум