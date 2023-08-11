У тбилисского бассейна «Лагуна Вере» появился новый владелец

У самого популярного в прошлом тбилисского бассейна «Лагуна Вере» появился новый владелец, который в первом же заявлении пообещал его реконструировать с сохранением характерного внешнего вида.

Что известно на данный момент:

Территория в 42 400 кв метров, включая старое здание шелковой фабрики, продана компанией «Костава 69» (владелец фонд «Карту») компании «Нео сити девелопмент»;

Стоимость сделки не оглашается;

Единственный собственник новой компании, согласно данным реестра – бывший депутат Марика Верулашвили, отмечает портал BM.ge. Когда-то, после «революции роз», она была в составе «Единого национального движения «и даже личным помощником Михаила Саакашвили. Верулашвили покинула ЕНД после смены власти Грузии, в феврале 2013 года;

Пока нет информации, что с идеей строительства небоскребов возле бассейна и шелковой фабрики, которые собирался строить бывший владелец;

«Нео сити девелопмент» заявляет, что вернет «самобытный образец модернизма 70-х годов к первоначальному облику», одновременно осуществив реконструкцию старой инфраструктуры для создания многофункционального комплекса.

Фонд «Карту», созданный миллиардером Бидзиной Иванишвили, который стоит за этой сделкой, пока не делал никаких заявлений. В начале этого года мэр Каха Каладзе говорил, что «Карту» собирается передать бассейн городу, пишет агентство «Новости-Грузия».

Комплекс «Лагуна Вере» строился с 1965 по 1978 годы по проекту грузинских архитекторов. В то время «Лагуна Вере» был крупнейшим водным спорткомплексом на Кавказе, с четырьмя бассейнами он принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, «Лагуна Вере» был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси.

В 2007 году комплекс выкупила компания Иванишвили. Бассейн закрыли еще в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался.