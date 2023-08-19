Прокуратура признала статус матери Давида Бериашвили, погибшего в Шови

Прокуратура Грузии признала мать Давида Бериашвили, погибшего во время схода оползня в Шови, правопреемницей потерпевшего. Это первое подобное решение по погибшим во время стихийного бедствия 3 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия». Дело ведут адвокаты организации Partnership for Human Rights (PHR) которые обратились с ходатайством в прокуратуру.

В уголовном праве статус правопреемника потерпевшего возможен в случае наступления смерти или потери дееспособности потерпевшего вследствие расследуемого преступления. «Данным решением прокуратура установила, что смерть Давида Бериашвили является результатом преступления”, – говорится в заявлении PHR.

На этом этапе прокуратура отказала в передаче правопреемнице материалов уголовного дела.

Ранее МВД объявило, что расследует трагедию в Шови только по статьям 240 и 116 УК, что означает гибель по неосторожности и нарушение правил безопасности при добыче полезных ископаемых, строительстве или проведении работ. Юристы PHR пытаются добиться переквалификации дела. Организация считает, что следствие должно определить, имело ли во время трагедии Шови должностное преступление – халатность чиновников при организации поисково-спасательных работ.

Тело Давида Бериашвили нашли в Шови одним из первых, он был опознан членами семьи 5 августа.

У Давида была мечта – создать настольную историческую игру на основе грузинской мифологии Legend of Kartlos. Все уже было придумано, нарисовано и разработано. За неделю до трагедии Бериашвили и его команда запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств для запуска игры в массовое производство. Страница Legend of Kartlos в FB не обновлялась с 23 июля.

В Шови Давид Бериашвили отдыхал вместе с друзьями, братом и сестрой Софи и Георгием Каралашвили. Их тела также были обнаружены спустя несколько дней.