За прошедшую неделю в Южной Осетии были зарегистрированы 3 аварии

В трех авариях, зарегистрированных на дорогах самопровозглашенной республики Южная Осетия на минувшей неделе, пострадали три человека, сообщает издание «РЕС».

В пресс-службе МВД самопровозглашенной республики заявляют, что во время надзора за безопасностью дорожного движения было выявлено 350 нарушений правил дорожного движения.

Десять человек управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении этих водителей составлены административные протоколы.

Кроме того, за период с 14 по 21 августа на территории Южной Осетии зарегистрировано одно преступление. За различные нарушения общественного порядка к ответственности был привлечен один несовершеннолетний.