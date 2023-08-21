За прошедшую неделю в Южной Осетии были зарегистрированы 3 аварии

В трех авариях, зарегистрированных на дорогах самопровозглашенной республики Южная Осетия на минувшей неделе, пострадали три человека, сообщает издание «РЕС».
В пресс-службе МВД самопровозглашенной республики заявляют, что во время надзора за безопасностью дорожного движения было выявлено 350 нарушений правил дорожного движения.
Десять человек управляли автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. В отношении этих водителей составлены административные протоколы.
Кроме того, за период с 14 по 21 августа на территории Южной Осетии зарегистрировано одно преступление. За различные нарушения общественного порядка к ответственности был привлечен один несовершеннолетний.
- О «хаосе на дорогах» говорят жители Абхазии. За прошедшие недели здесь было зафиксировано несколько ДТП с летальным исходом. 10 августа в результате аварии на 24-м километре автодороги «Бзыбь - озера Рица» погибла гражданка России 1959 года рождения. На трассе в районе села Ачадара Сухумского района также произошла авария. Автомобиль врезался в дерево и загорелся, один человек погиб.
- 8 августа в результате столкновения кроссровера и микроавтобуса в Гагрском районе два человека погибли на месте аварии, 12 человек с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Гагрскую больницу.
Форум