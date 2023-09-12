Чартер премьера Грузии оплатил его отец, говорит глава Службы госохраны

Начальник Специальной службы государственной охраны Грузии Анзор Чубинидзе заявил, что чартерный рейс Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси, которым в августе текущего года воспользовался премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, оплатил его отец – Тариэл Гарибашвили. Речь идет о сумме в 34 тысячи евро.

По его словам, «частным лицом, Тариэлом Гарибашвили» сумма была выплачена заранее и, возможно, будет немного скорректирована после того, как авиакомпания Georgian Airways представит подробную смету расходов.

«Выплаченная сумма полностью покрывает текущие расходы, предусмотрена и определенная надбавка», – сказал Чубинидзе.

Как сообщалось ранее, журналистское расследование грузинского оппозиционного телеканала «Пирвели» вскрыло факт использования премьер-министром правительственного самолета в личных целях. Однако члены правящей команды заявили, что расходы не были оплачены из госбюджета. Оппозиция при этом приступила к сбору подписей для отставки премьера и обращается с иском в прокуратуру.

Из Мюнхена Гарибашвили вылетел коммерческим рейсом в США вместе с сыном, поступившим в Пенсильванский университет. Стоимость билетов также не была оплачена из бюджета, утверждают в правительстве.