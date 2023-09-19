Грузия и Перу отменяют визовый режим

Грузия и Перу подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщили в МИД Грузии.

По информации грузинского внешнеполитического ведомства, документ подписали 18 сентября в Нью-Йорке министры иностранных дел Грузии и Перу Илья Дарчиашвили и Ана Сесилия Герваси Диас. Их встреча прошла в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сроки отмены визового режима не названы.

Как сообщалось ранее, по итогам третьего квартала текущего года грузинский паспорт занял 48-е место в Индексе привлекательности паспортов компании Henley&Partners.

Грузинский паспорт поднялся в рейтинге еще на две строчки. В прошлом году Грузия была на 52-м месте, в январе текущего года – на 50-м.

Обладатели грузинского паспорта могли посещать без визы или по упрощенной процедуре 117 стран – ранее в списке было 116 государств.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступило в силу 15 мая текущего года.

С 11 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики.