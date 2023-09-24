Оппозиция вызывает главу Службы госбезопасности Грузии в парламент

Глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили обязан ответить на вопросы, касающиеся возможной причастности экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе к российским спецслужбам, считают в парламентской оппозиции. С целью получить ответы, представители большинства вызывают Лилуашвили в высший законодательный орган, пишет SOVA

«Глава СГБ Лилуашвили, как исполнитель задач Бидзины Иванишвили и Кремля, должен быть вызван в парламент Грузии, он должен ответить на вопросы, касающиеся деятельности агента ФСБ в Грузии Парцхаладзе», - говорит генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе.

Между тем, в партии власти считают, что никакой необходимости в этом нет. Оппозиция «лишь желает поставить очередное шоу и набрать очки», говорит член «Грузинской мечты» Бека Одишария:

«Мы увидели, как они хотели поставить подобный спектакль с министром внутренних дел, теперь они хотят организовать такой же спектакль с Григолом Лилуашвили. Я не припоминаю ни одного расследования, проведенного СГБ без скорейшего представления своей позиции общественности. Давайте подождем, а затем, недовольное общество, СМИ, политики, конечно, могут потребовать (явки главы СГБ) в парламент», - заявил он.