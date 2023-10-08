Рабочий визит президента Азербайджана в Грузию завершен

Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию завершен, сообщает администрация правительства Грузии. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сопроводил Ильхама Алиева в Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели.

Президент Азербайджана вместе с правительственной делегацией прибыл в Грузию утром 8 октября. По итогам встречи стороны сделали заявления для СМИ.

Глава грузинского правительства отметил, что Азербайджан - стратегический партнер Грузии и что у стран «светлая перспектива». Также Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что мирное соглашение между Баку и Ереваном будет подписано в ближайшее время.

В свою очередь, глава Азербайджана подчеркнул готовность Баку подписать мирное соглашение, как только Ереван будет готов к этому, поскольку, как отметил Ильхам Алиев, «Южному Кавказу нужен мир».

Алиев также заявил, что Баку готов принять участие в любых инфраструктурных проектах - будь то порт Анаклия или другие направления, которые только углубят сотрудничество со странами Южного Кавказа и Евразийского континента, пишет SOVA.