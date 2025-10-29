Оппозиция призывает Бадру Гунба «очистить свои ряды от лиц, компрометирующих власть»

Ряд оппозиционных партий и общественных организаций обратился к президенту самопровозглашённой республики Абхазия Бадре Гунба «с предложением начать процесс очищения государственного аппарата от лиц, скомпрометировавших себя и подрывающих доверие общества к власти».

В заявлении указано, что одним из таких лиц является Лаша Сакания – председатель политической партии «Народный фронт Абхазии», специальный представитель абхазского лидера по странам СНГ и БРИКС.

Оппозиция напоминает, что Сакания подал в отставку с должности помощника президента летом 2020 года после скандала, связанного с визитом в Абхазию грузинских пророссийских политиков – лидеров «Альянса патриотов» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия. Позже его остановили на КПП «Псоу» при попытке провезти оборудование для майнинга криптовалюты на автомобиле депутата парламента, чьим помощником являлся.

«Тем не менее, осенью 2024 года экс-президент Абхазии вновь назначил Сакания своим представителем. Сегодня он использует этот статус и удостоверение с подписью главы государства для налаживания личных связей и продвижения собственных коммерческих интересов, что наносит ущерб репутации страны и дискредитирует сам институт государственной службы», – утверждают в оппозиции.

Согласно заявлению, «очищение власти от подобных фигур является необходимым условием восстановления доверия общества и укрепления государственной дисциплины».

Документ подписали партии «Форум народного единства Абхазии», «Апсны», «Акзаара», а также общественные движения «Аруаа», «Абхазское народное движение» и «Современное государство».