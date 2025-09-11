Адвокат гражданской активистки Меги Диасамидзе рассказал подробности её задержания

Адвокат Шота Тутберидзе рассказал журналистам подробности задержания гражданской активистки Меги Диасамидзе. 11 сентября он навестил 23-летнюю девушку в изоляторе временного содержания в Тбилиси. Диасамидзе была задержана 10 сентября в районе Ланчхути и перевезена в Тбилиси. Согласно сообщению МВД, распространенному в тот же день, её обвиняют в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси и кандидата на новый срок Кахи Каладзе 9 сентября. По словам Тутберидзе, студентку задержали, когда она ехала из Тбилиси в Батуми на маршрутном такси:

«Она выехала с автовокзала «Окриба» в направлении Аджарии, к родителям. По дороге маршрутка, на которой она ехала, остановилась. Она не помнит точно, где, но предполагает, что уже проехали Рикоти. К стоящей машине подъехала другая маршрутка, пассажирам сказали, что у транспорта поломка и если кому срочно, можно пересесть в другой. Меги посадили на переднее сиденье рядом с водителем. Эта вторая маршрутка часто останавливалась, чуть ли не каждые 100 метров и водитель кому-то звонил. Потом машина поехала в сторону Ланчхути, остановилась в безлюдном месте, где их задержала патрульная полиция. Сначала якобы ругались с водителем за то, что он не уступил дорогу, потом подошли к пассажирам, отобрали у Меги телефон и пересадили её в полицейскую машину», — рассказал Тутберидзе в интервью грузинской службе Радио Свобода.

Правозащитник утверждает, что после задержания Диасамидзе неоднократно просила разрешения позвонить адвокату и семье, но ей отказывали, ссылаясь на то, что в течение трёх часов имеют право этого не разрешать. Более того, ей не объяснили причину задержания ни в момент самого задержания, ни при помещении в изолятор.

«Сначала её отвезли в Ланчхути, потом вызвали сотрудников из Тбилиси, которые приехали и повезли её в столицу. Полицейские говорили между собой: «Кто она такая вообще, ради неё всю Гурию и Аджарию на уши подняли». Всё это время её везли с наручниками за спиной. Следы от них видны на запястьях. Она просила ослабить наручники, но ей ответили: «Меньше двигайся — меньше будет болеть». Физического насилия или оскорблений не было, если не считать мелких «колкостей» — вроде вопросов, с кем она ходит на акции, что там делает и так далее», — добавил адвокат.

Официальное обвинение Диасамидзе пока не предъявлено. Тем временем грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал её «нац-активисткой, титушкой», а мэр Тбилиси Каха Каладзе — «радикалкой».

«Существует закон, и он обязательно будет исполнен, будет это арест или освобождение... Ни вы, ни я этого не решаем — решает суд. Проявите терпение и дождитесь решения суда. Факт очень плохой. Ни одному радикалу не должно быть позволено… А если бы я пришёл к вам домой и повредил ваше имущество?» — ответил Каладзе журналистам на вопросы о задержании студентки.

10 сентября Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании трёх человек в связи с событиями, произошедшими на улице Меликишвили в Тбилиси 8–9 сентября. Двое из них обвиняются в насилии над демонстрантами, а Меги (Ирма) Диасамидзе была задержана по обвинению в повреждении предвыборного баннера мэра Тбилиси и кандидата на новый срок Кахи Каладзе. По данным МВД, ей инкриминируется статья 187 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающая наказание за «повреждение или уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».