Алеко Элисашвили обвиняют в покушении на террористический акт

Оппозиционному политику Алеко Элисавашвили предъявлено обвинение в покушении на террористический акт. По словам его адвоката Георгия Рехвиашвили, Элисавашвили признаёт, что совершил определенное «действие», однако не признаёт предъявленное обвинение – «терроризм».

Обвинение прокуратура предъявила Элисавашвили 30 ноября, ему вменяют нарушение статьи 323 Уголовного кодекса Грузии:

«Террористический акт – это взрыв, поджог, нападение на человека, использование оружия или иное действие, создающее угрозу лишения жизни человека, существенного имущественного ущерба или других тяжких последствий, совершённое с террористической целью, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет».

Адвокат Рехвиашвили уточнил, что Алеко Элисавашвили «не совершил преступление (в котором его обвиняют) – это была лишь форма выражения протеста».

От действий Элисавашвили уже вчера дистанцировалась его собственная политическая коалиция «Сильная Грузия», назвавшая его поступок «неприемлемым» и «неоправданным».

По словам адвоката, обвинение в терроризме «абсурдно», ранее уже было возбуждено дело по статье 187 Уголовного кодекса Грузии «порча или уничтожение имущества», которая предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.

Алеко Элисашвили был задержан утром 29 ноября в канцелярии Тбилисского городского суда – это стеклянное здание на территории суда, соединённое с основным корпусом.

По данным МВД, Александр Элисашвили «с помощью молотка разбил стекло фасада канцелярии Тбилисского городского суда, проник внутрь, где разлил бензин по периметру, в том числе на технику, документы, и попытался поджечь здание».

В заявлении говорится, что его задержали на месте сотрудники службы судебных приставов, которым Элисашвили «оказал сопротивление с использованием имевшегося при нём огнестрельного оружия и нанёс физическое повреждение».

Из этого же текста следует, что пострадал один из сотрудников службы приставов, он доставлен в медицинскую клинику.

«При задержании, в результате сопротивления, повреждения получил и сам Александр Элисашвили. Полиция изъяла орудия преступления как вещественные доказательства», — сообщили в МВД.

На распространённом видео видно, что у него синяки на лице. Адвокат же утверждает, что он был избит уже после задержания и собирается обратиться к омбудсмену.