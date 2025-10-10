Бачо Ахалая утверждает, что распространенная запись якобы его разговора с Паатой Бурчуладзе – «фейк»

Экс-министр обороны при «Национальном движении» Бачо Ахалая утверждает, что не участвовал в организации митинга 4 октября, а его голос на записи, распространенной телеканалом «Имеди», даже не похож на его, он сфальсифицирован, заявил Ахалая перед входом в Министерство внутренних дел, куда был вызван в связи с событиями, развивавшимися в Тбилиси 4 октября.

«Мне очень стыдно и очень «ломно», что я ни к чему не причастен, к сожалению, мне очень стыдно за это. Мне очень стыдно, что эти люди (задержанные организаторы и участники акции) сейчас сидят (в заключении), а я просто наблюдал за этим из кухни. С другой стороны, если бы у людей было хоть немного здравого смысла, они бы поняли, для чего это было организованно. Неужели кому-то нужно было организовывать звонок господина Пааты Бурчуладзе и Левана Хабеишвили? Как человеку, как обычному, простому человеку, патриоту этой страны, мне очень стыдно, что меня там не было и что я сейчас стою здесь», — заявил Бачо Ахалая.

Ахалая не исключает, что его тоже могут задержать. По его словам, упоминание его имени и фамилии в связи с текущими событиями – это часть пропаганды:

«Мы имеем дело с примитивной пропагандой. За 13 лет они потратили огромные ресурсы, чтобы заполучить как можно больше пугал, и я — один из них».

Бачо Ахалая прибыл в МВД без адвоката, что он объяснил следующим образом:

«Меня по-человечески очень раздражало, когда говорили: не пойду в прокуратуру, не пойду в суд – какая разница?! Зачем мне адвокат?! Существует адвокат или есть суд, есть закон, что ли? Что-то существует? Ничего нет! Соответственно, я не буду участвовать в этом фарсе».

Напомним, телекомпания «Имеди» опубликовала аудиозапись, в которой, как сообщил канал, разговаривают член движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе и бывший министр обороны Бачо Ахалая. Аутентичность записи не установлена, сам «Имеди» также не утверждает, что она подлинная. На записи Ахалая и Бурчуладзе якобы обсуждают сценарий развития событий на митинге 4 октября, говорят о необходимости «разбивания голов», «крови» и о цене неудачи.

Через несколько часов после публикации этой записи были задержаны все члены организационного комитета акции 4 октября — оппозиционеры Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.

Им инкриминируется призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также организация, руководство и участие в групповых актах насилия. За эти преступления предусмотрено до 9 лет лишения свободы, заявили в МВД.