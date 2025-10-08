В Тбилиси найден мертвым экс-директор Глданской тюрьмы

Бывший директор Глданского исправительного учреждения Давид Гогоберишвили найден мёртвым. Как сообщает ряд грузинских СМИ, его тело было обнаружено в гараже с огнестрельным ранением. Как сообщают в МВД, начато расследование произошедшего по статье 115 Уголовного кодекса, предусматривающей доведение до самоубийства.

Напомним, Давид Гогоберишвили и его заместитель покинули свои должности несколько месяцев назад, после инцидента, произошедшего в пенитенциарном учреждении с бывшим главой «Фонда соинвестирования», осуждённым Георгием Бачиашвили.

Напомним, 21 августа Пенитенциарная служба заявила, что избиение Георгия Бачиашвили, произошедшее 11 июля в Глданской тюрьме, возможно, было подстроено. Адвокаты опубликовали письмо Бачиашвили, где он утверждал, что в камере его избил неизвестный. По его словам, ещё 8 июля руководитель тюрьмы №8 Давид Гогоберишвили вызвал его и посоветовал раскрыть Иванишвили все свои банковские счета, обороты криптовалют и адреса кошельков.

Бачиашвили потребовалась медицинская помощь: 11 июля его перевели из тюрьмы в клинику «Вивамеди», однако уже ночью вернули обратно. На следующий день его направили в 18-е медицинское учреждение Пенитенциарной службы.

Изначально в самой Службе факт избиения называли «инцидентом между осуждёнными».

Бачиашвили был признан виновным в присвоении криптовалюты основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили на сумму 39,2 млн долларов. Дело было возбуждено в 2023 году по заявлению Иванишвили. Прокуратура обвинила экс-главу фонда в хищении и отмывании незаконных доходов.

6 июля 2023 года Тбилисский городской суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 2,5 млн лари. В марте 2025-го стало известно, что Бачиашвили тайно покинул страну, после чего был объявлен в розыск.

10 марта 2025 года суд заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы. 1 мая суд обязал Бачиашвили выплатить Иванишвили до 9000 биткоинов, чья текущая стоимость превышает 850 млн долларов.

В конце мая он оказался в грузинской тюрьме. По данным Службы государственной безопасности, его задержали у госграницы в районе Красного моста и Садахло. Сам Бачиашвили утверждает, что его похитили за границей, насильно посадили на самолёт Georgian Airways и доставили в Грузию.

По информации СМИ, задержание произошло в Объединённых Арабских Эмиратах. По одной из версий, в обмен на содействие аресту Грузия согласилась поддержать кандидатуру шейхи Насер Аль Новаис из ОАЭ на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism) вместо действующего главы Зураба Пололикашвили.

Против Бачиашвили также возбуждены ещё два дела — за незаконное пересечение границы и за неисполнение должностных обязанностей в связи с проектом Мтквари ГЭС в период его работы во «Фонде соинвестирования».