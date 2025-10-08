Европарламентарии призвали ЕС ввести санкции против Иванишвили и Кобахидзе

Депутаты Европейского парламента в очередной раз выступают с критикой грузинских властей. В открытом письме, опубликованном на сайте ЕП пять евродепутатов пишут о состоявшихся 4 октября выборах в органы местного самоуправления и отмечают:

«Они прошли в ограниченной среде, на фоне многомесячных репрессий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции со стороны самоназначенных властей партии «Грузинская мечта»... Мы осуждаем тот факт, что власти фактически воспрепятствовали присутствию авторитетных наблюдателей на выборах — поздним приглашением ОБСЕ/БДИПЧ и ограничениями, наложенными на гражданское общество, что затруднило наблюдение со стороны местных организаций».

Кроме того, подписанты выражают озабоченность «в связи с насильственными столкновениями, произошедшими на улицах после выборов».

«Мы призываем «Грузинскую мечту» прекратить атаки на демократию, уважать фундаментальные права на свободу собраний и выражения мнений, прекратить аресты протестующих и освободить незаконно задержанных», - говорится в заявлении.

Авторы документа также осуждают «всё более агрессивную кампанию против ЕС, включая персональные нападения на послов ЕС и стран-членов, европейских политиков и отдельные государства», а также намерение «Грузинской мечты» запретить оппозиционные партии, «что станет новой кульминацией скатывания Грузии к авторитарному режиму».

В связи с этим евродепутаты в очередной раз озвучили призыв к Европейскому Союзу и его государствам-членам предпринять немедленные действия и ввести персональные санкции против ключевых политических лидеров и официальных лиц «Грузинской мечты», «ответственных за откат демократии, фальсификации выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, в частности — Бидзины Иванишвили и Ираклия Кобахидзе».

Совместное заявление подписали:

• Председатель Комитета по иностранным делам – депутат Европарламента Дэвид Макаллистер,

• Председатель Подкомитета по правам человека – депутат Европарламента Мунир Сатури,

• Председатель Делегации в Парламентской Ассамблее «Евронест» - депутат Европарламента Сергей Лагодинский,

• Председатель Делегации по связям с Южным Кавказом – депутат Европарламента Нил Ушаков,

• Постоянный докладчик Комитета по иностранным делам по Грузии – депутат Европарламента Расса Юкнявичене.

Последняя также распространила пост в социальной сети X после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос:

«Вместе с Мартой Кос и коллегами мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в Грузии. Мы пересмотрим безвизовый режим, будем бороться с дезинформацией и поддерживать гражданское общество. К сожалению, возможно, пришло время поставить под сомнение статус кандидата Грузии».