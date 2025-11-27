«Гахария – За Грузию» не примет участие в акции 28 ноября

Партия экс-премьера «Гахария – За Грузию» не будет участвовать в акции, запланированной на 28 ноября. Об этом, в разговоре с грузинскими СМИ, заявила член партии Вика Пилпани. Более того, политическое объединение не будут участвовать ни в одном мероприятии, на котором присутствует «Национальное движение», заявила оппозиционер:

«Ровно год назад эти акции начались с искреннего возмущения искренних людей, что, к сожалению, переросло в крайне вредные действия со стороны определённых политических сил. Эти политические силы фактически уничтожили искренний протест этих людей и увенчали всё провокацией 4 октября. Поэтому мы не будем там, где будет ЕНД», - сказала Пилпани.

Оппозиционные силы Грузии, неправительственные организации и гражданские активисты планируют 28 ноября провести широкомасштабную акцию в поддержку евроинтеграции страны и против репрессивной политики правящей партии.

Напомним, 28 ноября 2024 года«Грузинская мечта» заявила о приостановке переговоров с Евросоюзом. С того дня протесты в Тбилиси стали ежедневными.