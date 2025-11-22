Каладзе встретился с главой федерации футбола Беларуси

Мэр Тбилиси, один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и ветеран футбола Каха Каладзе встретился с руководителем федерации футбола Беларуси Евгением Булойчиком.

О рабочем визите в Тбилиси и встречах, в том числе с Каладзе и министром спорта Грузии Шалвой Гоголадзе, рассказала белорусская сторона. Грузинская сторона о визите не сообщала.

«В рамках продуктивного диалога стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества в футболе», – отметили в белорусской федерации, напомнив, что в 2025 году все официальные «домашние» матчи молодёжная сборная Беларуси провела в грузинском городе Гори.

Белорусские команды не отстранены от турниров УЕФА, однако с марта 2022 года по решению исполкома УЕФА не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Ограничение введено из-за того, что Беларусь содействовала России в начале вторжения в Украину. Все белорусские клубы и сборные принимают соперников на нейтральных полях.

41-летний Евгений Булойчик возглавил ассоциацию «Белорусская федерация футбола» в июле текущего года. СМИ называют его ставленником Сергея Ковальчука – министра спорта и туризма, бывшего сотрудника Службы безопасности Александра Лукашенко.

Тбилиси и Минск активизировали сотрудничество после парламентских выборов в Грузии 2024 года, решения «Грузинской мечты» приостановить евроинтеграцию и избрания правящей партией президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Ранее глава грузинского МВД Гела Геладзе во время визита в Китай провёл встречу с председателем Следственного комитета Беларуси Дмитрием Горой. Однако в пресс-службе грузинского ведомства об этой встрече также не сообщили. Дмитрий Гора находится под санкциями ЕС, США и ряда других стран. Его обвиняют в репрессиях против оппозиции, журналистов и участников протестов после выборов 2020 года, а также в поддержке российского вторжения в Украину.

В сентябре в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, состоялась встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили с её белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Об этом стало известно из сообщения белорусского внешнеполитического ведомства. Грузинский МИД изначально о встрече не сообщал: пресс-релиз на сайте и в Facebook был опубликован задним числом, после распространения информации в СМИ, с датой 24 сентября.