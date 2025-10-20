Accessibility links

Совет ЕС по иностранным делам обсуждает ситуацию в Грузии

В Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам сегодня обсуждает ситуацию в Грузии.

Перед началом заседания еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что за закрытыми дверями будет рассмотрена «тревожная ситуация в Грузии».

По её словам, «грузинский народ ясно показал – на выборах, в продолжающихся протестах и согласно опросам – что он хочет европейского будущего».

Марта Кос
Марта Кос

«Однако правительство, похоже, не слушает свой народ и не стремится идти по европейскому пути. Оппозиционные лидеры находятся в тюрьме, журналисты и гражданское общество подвергаются давлению. Одновременно с этим власти распространяют дезинформацию о Европе и Евросоюзе», – заявила Кос.

Она подчеркнула, что в ЕС осуждают «ложные нарративы и атаки на европейские институты и их представителей».

«Мы призываем правительство Грузии прислушаться к своему народу, быть открытым к диалогу с гражданским обществом и следовать его желанию стать частью Европы», – добавила еврокомиссар.

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен также выразила обеспокоенность ситуацией в Грузии. По её словам, «то, что происходит на улицах Тбилиси, неприемлемо». Напомним, что МВД Грузии оштрафовало Валтонен после её визита на митинг на проспекте Руставели.

Элина Валтонен
Элина Валтонен

«В Грузии больше политзаключённых на душу населения, чем в России, и это посылает очень тревожный сигнал. Очевидно, что это не европейский путь и не тот путь, который выбрал грузинский народ. Мы должны решительно реагировать на происходящее», – заявила Валтонен.

Ранее, 19 октября, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль принял решение отозвать для консультаций посла ФРГ в Тбилиси Петера Фишера.

В немецком МИД объяснили это решением «длительной кампанией травли, которую грузинское руководство ведёт против ЕС, Германии и лично германского посла». В Берлине отметили, что после консультаций будут определены дальнейшие шаги.

