В Люксембурге Совет ЕС по иностранным делам сегодня обсуждает ситуацию в Грузии.

Перед началом заседания еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что за закрытыми дверями будет рассмотрена «тревожная ситуация в Грузии».

По её словам, «грузинский народ ясно показал – на выборах, в продолжающихся протестах и согласно опросам – что он хочет европейского будущего».

«Однако правительство, похоже, не слушает свой народ и не стремится идти по европейскому пути. Оппозиционные лидеры находятся в тюрьме, журналисты и гражданское общество подвергаются давлению. Одновременно с этим власти распространяют дезинформацию о Европе и Евросоюзе», – заявила Кос.

Она подчеркнула, что в ЕС осуждают «ложные нарративы и атаки на европейские институты и их представителей».

«Мы призываем правительство Грузии прислушаться к своему народу, быть открытым к диалогу с гражданским обществом и следовать его желанию стать частью Европы», – добавила еврокомиссар.

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен также выразила обеспокоенность ситуацией в Грузии. По её словам, «то, что происходит на улицах Тбилиси, неприемлемо». Напомним, что МВД Грузии оштрафовало Валтонен после её визита на митинг на проспекте Руставели.

«В Грузии больше политзаключённых на душу населения, чем в России, и это посылает очень тревожный сигнал. Очевидно, что это не европейский путь и не тот путь, который выбрал грузинский народ. Мы должны решительно реагировать на происходящее», – заявила Валтонен.

Ранее, 19 октября, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль принял решение отозвать для консультаций посла ФРГ в Тбилиси Петера Фишера.

В немецком МИД объяснили это решением «длительной кампанией травли, которую грузинское руководство ведёт против ЕС, Германии и лично германского посла». В Берлине отметили, что после консультаций будут определены дальнейшие шаги.