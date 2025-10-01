Лавров встретился с главами абхазского и югоосетинского МИДов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречи с главами МИД самопровозглашённых республик Абхазия и Южная Осетия. Он заверил их, что Москва продолжит оказывать помощь Сухуми и Цхинвали в «обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития».

На встрече с Олегом Барциц Лавров поздравил его с «Днём Победы и Независимости», который отмечается в Абхазии 30 сентября.

«Со своей стороны будем и далее оказывать суверенной независимой Абхазии комплексное содействие в её развитии, в обеспечении безопасности. Это всецело отвечает интересам наших народов», – подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что Барциц недавно «осуществил ряд официальных зарубежных поездок».

«С интересом, конечно, ознакомимся с вашими впечатлениями и сегодня», – добавил он.

Лавров также выразил надежду, что на фоне роста турпотока в Абхазию там продолжится работа по модернизации сервиса и созданию «благоприятных условий для частных инвестиций». Он отметил, что Абхазию несколько раз посещал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Я с ним разговаривал. Он даёт очень высокую оценку ходу реализации совместных проектов, о которых договорились президенты [Владимир] Путин и [Бадра] Гунба. Речь, в частности, о реконструкции объектов городской транспортной и социальной инфраструктуры, реновации мемориальных памятников и других важных начинаниях», – заявил Лавров.

Олег Барциц, в свою очередь, на встрече рассказал, что после возобновления работы сухумский аэропорт «уже принял более 100 тысяч пассажиров».

«Для нас это очень позитивный сигнал, что мы движемся вместе с нашим стратегическим союзником, партнером в верном направлении», – сказал Барциц.

На встрече с Ахсаром Джиоевым глава российской дипломатии заявил, что «Южная Осетия – близкий друг и союзник России».

«И мы будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития. Особое значение, по нашей оценке, имеет укрепление международных позиций Южной Осетии, доведение до мировой общественности правды о событиях 2008 года и последующих событиях, а также о возможностях современной Южной Осетии с точки зрения внешних контактов», – сказал Лавров.

Лавров также назвал судьбоносными события августа и сентября 2008 года.

«Эти события заложили фундамент современных российско-югоосетинских отношений, которые опираются на принципы равенства, интеграции и союзничества. Сегодня Южная Осетия успешно развивается как демократическое и суверенное государство, выстраивает современную экономику и социальную сферу», – заключил глава МИД РФ.