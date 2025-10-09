Мария Захарова обвинила западных «игроков» во вмешательстве во внутренние дела Грузии

«Серьёзную обеспокоенность вызывает неприкрытое вмешательство во внутренние дела Грузии известной группы западных «игроков», – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 8 октября. Комментируя события, развивавшиеся в Грузии 4 октября, она подчеркнула, что «вмешивались» в процессы именно «игроки» – «сказать «государств», честно говоря, тоже не совсем правильно»:

«Поддерживаемые еэсовцами и киевским режимом представители оппозиции, связанной с «Единым национальным движением» осужденного в Грузии гражданина Украины М.Н.Саакашвили, прямо призывали к свержению законной власти. Вечером 4 октября с.г. была предпринята попытка штурма одного из официальных зданий в центре Тбилиси. Были применены все те старые «лекала», которые активно отрабатывались в разных точках мира».

Участников митинга в Тбилиси она сравнила с «представителями органов правопорядка другого государства», применявших насилие в отношении сотрудников органов правопорядка и журналистов. Захарова называет произошедшее провокацией, «очевидная цель которой» – «реализовать в Грузии сценарий «майдана», установить там марионеточное правительство, полностью подчинить республику воле Запада и закрепить ее на антироссийских позициях»:

«Всё для того, чтобы использовать Грузию для новых авантюр против нашей страны и дестабилизации обстановки на южных рубежах России. Словом, сделать её инструментом в чужих руках для использования в геополитическом противостоянии».

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала и прошедшие выборы в органы местного самоуправления, отметив, что «зарубежные наблюдатели, представлявшие как страны Глобального Юга, так и западные государства, подтвердили слаженный и профессиональный характер голосования».

«По их оценке, избирательный процесс был прозрачным и конкурентным», - заявила Захарова.

4 октября в Тбилиси прошла акция, участники которой сначала собрались на площади Свободы, затем направились к президентскому дворцу Орбелиани. Несколько демонстрантов прорвали металлическое ограждение и вошли во двор администрации, откуда их вытеснили полицейские.

На данный момент МВД Грузии сообщает о задержании 36 участников и организаторов митинга.

Акция проходила на фоне выборов в органы местного самоуправления, в которых отказались участвовать большинство крупных оппозиционных партий. Голосование прошло без участия беспристрастных международных и местных наблюдателей, «Грузинская мечта» победила во всех 64 муниципалитетах, в некоторых случаях набрав 100% голосов.

В ЦИК заявили, что голосование прошло спокойно и в целом без нарушений. В то же время оппозиционные партии, участвовавшие в выборах, сообщили о сотнях нарушений.