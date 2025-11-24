Мирный план США был видоизменён. По данным FT, в нём теперь 19 пунктов

Мирного плана из 28 пунктов «в том виде, в котором его все видели», больше не существует, часть пунктов была из него исключена, другие пункты изменены. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз по итогам прошедших 23 ноября переговоров в Женеве. Его цитируют украинские СМИ.

«Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана... ни одно предложение украинской стороны не осталось без реакции», – цитируют СМИ Бевза.

Газета Financial Times со ссылкой на свои источники пишет о том, что из первоначальных 28 пунктов осталось 19. При этом не сообщается, какие пункты были исключены, а какие изменены.

Ранее в понедельник были опубликованы также предложения, сформулированные лидерами ЕС. Они основываются на плане из 28 пунктов, но во многом меняют его конкретные пункты. В частности, этот план предусматривает, что переговоры о территориях должны начинаться с текущей линии соприкосновения. В американском варианте по этой линии предлагалось делить только Херсонскую и Запорожскую области, в то время как Крым, Луганская и Донецкая де-факто признавались российскими. Документ также не запрещает Украине вступать в НАТО — решение предлагается принимать после достижения консенсуса внутри альянса. Российские активы в Европе, согласно плану, должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит Украине ущерб.

Неясно, какие элементы этого плана были включены в нынешний рабочий вариант мирного плана, который пока не опубликован. Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник, комментируя переговоры в Женеве, заявил, что был достигнут существенный прогресс, однако ряд деталей ещё не согласован. О том же говорилось и в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров.

В Анголе в понедельник прошла неформальная встреча лидеров стран ЕС, посвящённая мирным переговорам. Европейские лидеры прибыли в Анголу на саммит со странами Африки и решили провести специальную встречу, чтобы обсудить тему войны в Украине.

Мирную инициативу США прокомментировал в понедельник также помощник президента России Юрий Ушаков. Он сказал, что в Москве знакомы «с одним из вариантов» мирного плана США, но детальных переговоров по нему не было. Ушаков также высказал мнение, что проект ещё будет подвергаться модификации со стороны России, Украины, Европы и США.

По словам помощника Владимира Путина, многие положения американского плана, с которым ознакомилась Москва, представляются приемлемыми, европейский же план «России не подходит».

В сообщении Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который состоялся 24 ноября, сказано, что Путин отметил, что предложения США «идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».

Сообщения о существовании плана из 28 пунктов появились в СМИ на прошлой неделе. Впоследствии в США подтвердили существование мирной инициативы, хотя официально и не подтверждали аутентичность именно того документа, который был опубликован. Ряд СМИ, а также члены Конгресса США, задавались вопросом о происхождении этого плана, утверждая, что в его разработке могли принимать участие представители России. В Госдепартаменте это категорически отвергли, заявив, что план разработан в США и включает в себя идеи, высказанные как Россией, так и Украиной. Встреча в Женеве с участием США, Украины, ЕС и ведущих стран Европы была организована для обсуждения предложений США и выработки консенсуса по тем вопросам, которые вызвали обеспокоенность стран ЕС и Украины - речь идёт о предполагаемой уступке территорий России, введении ограничений на численность армии Украины, отказе от вступления Украины в НАТО и так далее.