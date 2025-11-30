Митингующие у парламента Грузии прекратили голодовку

Митингующие у парламента Грузии, в том числе член «Коалиции за перемены» и бывший депутат Гедеван Попхадзе, прекратили голодовку на 34-й день. Несмотря на это, участники продолжают круглосуточный протест у здания парламента.

Вместе с Попхадзе голодовку держали граждане Дареджан Цхвитария, Каха Элиозишвили и другие. Часть из них начала протест 28 октября, остальные присоединились позднее.

Все они участвуют в непрерывных акциях, которые стартовали 28 ноября 2024 года. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения ранее задержанных демонстрантов.

Минувшей ночью, 29 ноября, одного из голодающих, Давида Челидзе, доставили в клинику из-за ухудшения состояния здоровья. Другие участники также жаловались на слабость.

Сегодня, 30 ноября, они прекратили голодовку по просьбе участвующего в протестах архимандрита Дороте Курашвили.