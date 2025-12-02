МВД Грузии рассказало о раскрытии мошеннической схемы с инсценировкой ДТП

Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии раскрыли мошенническую схему, связанную с преднамеренной провокацией дорожно–транспортных происшествий. По делу о групповом повреждении чужого имущества и попытке мошенничества задержаны двое граждан, сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что фигуранты разработали схему, позволявшую им получать крупную материальную выгоду от страховых компаний и водителей, в том числе иностранных граждан. По данным МВД, они подыскивали заранее выбранные места и, используя автомобили, которыми управляли, намеренно провоцировали столкновения так, чтобы выглядеть потерпевшей стороной. После этого обвиняемые требовали денежную компенсацию от других участников ДТП или от страховых компаний.

Оба подозреваемых были задержаны в городе Рустави после очередного инсценированного столкновения, совершённого с целью получения материальной выгоды.

На данный момент следственные органы располагают информацией о нескольких десятках аналогичных эпизодов, в которых могут фигурировать задержанные, уточнили в МВД. Расследование продолжается, в том числе для установления возможных соучастников и привлечения их к уголовной ответственности.

По данным ведомства, задержанным грозит до семи лет лишения свободы.